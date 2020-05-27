***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 17.209.972 16.808.479Satışların Maliyeti9 -1.849.909 -1.967.583TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.360.063 14.840.896BRÜT KAR (ZARAR)15.360.063 14.840.896Genel Yönetim Giderleri-251.920 -235.832Pazarlama Giderleri-614.409 -896.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler856.378 1.652.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-227.022 -14.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519DÖNEM KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.123.090 15.346.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.656.030 16.017.266Dönem Karı (Zararı)15.123.090 15.346.519Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.123.090 15.346.519Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-818.117 -1.691.512Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 37.298 43.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.722 -50.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.722 -50.739Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.684.416Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-860.137 -1.684.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.009.891 2.709.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -3.114.129 537.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.114.129 537.038Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -1.738.130 383.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 2.394.463 664.181İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -51.715 -303.853İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.446.178 968.034Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.354 21.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.662.000 -10.109İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.662.000 -10.109Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 2.014.100 1.614.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-261.767 -499.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-261.767 -499.961Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.314.864 16.364.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -94.783Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 341.166 -252.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.071.245 -4.487.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.070 -643.862Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -20.712 -641.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.358 -2.750Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.032.175 -3.843.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.341.863 -38.315.366Ödenen Temettüler-56.202.000 -39.999.782Alınan Faiz860.137 1.684.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.757.078 -26.785.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.757.078 -26.785.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 29.130.726 29.450.353DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 6.373.648 2.664.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 6.373.648 29.130.726Ticari Alacaklar13.369.430 10.237.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.369.430 10.237.857Peşin Ödenmiş Giderler2.805.645 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.805.645 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 129.021 470.187ARA TOPLAM22.677.744 42.618.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.677.744 42.618.591DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 906.507.175 905.475.000Maddi Duran Varlıklar7 507.993 520.566Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.705 25.360Bilgisayar Yazılımları39.705 25.360Peşin Ödenmiş Giderler17.847.753 16.155.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 17.847.753 16.155.447TOPLAM DURAN VARLIKLAR925.002.626 922.276.373TOPLAM VARLIKLAR947.680.370 964.894.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.513.719 1.133.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 54.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 3.513.719 1.079.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar40.726 12.782Diğer Borçlar19.673.794 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 19.662.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3 11.794 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 3.277.875 1.263.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.277.875 1.263.775Kısa Vadeli Karşılıklar25.410 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25.410 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.207.443 1.694.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.207.443 1.694.066ARA TOPLAM27.738.967 4.104.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.738.967 4.104.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar172.505 167.783Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar172.505 167.783Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler975.092 750.236İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler975.092 750.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.147.597 918.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.886.564 5.022.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar918.793.806 959.872.716Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.001 -13.001Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.001 -13.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları768.041.019 767.259.909Net Dönem Karı veya Zararı15.123.090 62.671.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR918.793.806 959.872.716TOPLAM KAYNAKLAR947.680.370 964.894.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 947.025.735 0 947.025.735Transferler7.430.456 58.546.078 -65.976.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.346.519 15.346.519 0 15.346.519Kar Payları-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 15.346.519 912.547.354 0 912.547.354Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 42.950.896 767.259.909 62.671.881 959.872.716 0 959.872.716Transferler5.688.771 56.983.110 -62.671.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.123.090 15.123.090 0 15.123.090Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -13.001 48.639.667 768.041.019 15.123.090 918.793.806 0 918.793.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.123.090 15.346.519DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.123.090 15.346.519Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.123.090 15.346.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847027BIST