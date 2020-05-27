***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 20.817.846 21.140.654Satışların Maliyeti9 -5.611.533 -5.268.747TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.206.313 15.871.907BRÜT KAR (ZARAR)15.206.313 15.871.907Genel Yönetim Giderleri-277.142 -283.325Pazarlama Giderleri-1.092.451 -1.942.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler875.081 1.690.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-59.209 -14.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.652.592 15.322.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.652.592 15.322.249Finansman Giderleri-171.836 -25.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.480.756 15.296.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 80.173 -6.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -16.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri80.173 10.410SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.560.929 15.290.095DÖNEM KARI (ZARARI)14.560.929 15.290.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11 14.560.929 15.290.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,17000000 0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.179.876 16.068.556Dönem Karı (Zararı)14.560.929 15.290.095Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.560.929 15.290.095Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-492.848 -1.491.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 43.366 55.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler422.799 17.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler422.799 17.090Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-878.840 -1.570.336Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -80.173 6.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 395Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.786.759 2.761.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.512.907 904.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -3.512.907 904.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.646 -1.433İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.646 -1.433Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -1.586.248 908.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 1.900.443 525.670İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.900.443 525.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)224.193 423.659Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.423.794 -10.109İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.423.794 -10.109Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 2.467.241 531.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.111 -519.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-127.111 -519.453Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.854.840 16.560.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -230.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 325.036 -261.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.084.408 -4.482.724Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.233 -641.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -33.875 -641.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.358 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.032.175 -3.843.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.323.160 -38.429.446Ödenen Temettüler-56.202.000 -39.999.782Alınan Faiz878.840 1.570.336YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.227.692 -26.843.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.227.692 -26.843.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 30.017.994 29.660.366DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 6.790.302 2.816.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 6.790.302 30.017.994Ticari Alacaklar16.969.039 13.456.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 16.969.039 13.456.132Diğer Alacaklar11.367 8.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.367 8.721Peşin Ödenmiş Giderler2.805.645 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.805.645 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 131.826 470.187ARA TOPLAM26.708.179 46.732.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.708.179 46.732.855DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 906.507.175 905.475.000Maddi Duran Varlıklar559.069 564.547Taşıtlar7 504.101 516.448Mobilya ve Demirbaşlar7 53.569 46.700Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar64.608 50.263Bilgisayar Yazılımları64.608 50.263Peşin Ödenmiş Giderler17.847.753 16.287.329İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 17.847.753 16.287.329Ertelenmiş Vergi Varlığı10 272.351 192.178Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR925.265.752 922.584.113TOPLAM VARLIKLAR951.973.931 969.316.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 5.668.165 3.767.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.668.165 3.767.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar310.124 85.931Diğer Borçlar20.043.794 620.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 19.673.794 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 620.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.910.660 1.443.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 3.910.660 1.443.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 13.325Kısa Vadeli Karşılıklar203.966 157.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar203.966 157.240Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.754.988 2.106.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.754.988 2.106.959ARA TOPLAM31.891.697 8.194.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.891.697 8.194.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.212.207 836.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.212.207 836.134Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler975.203 750.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler975.203 750.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.187.410 1.586.477TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.079.107 9.781.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.894.824 959.535.895Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.818.957 767.170.330Net Dönem Karı veya Zararı14.560.929 62.539.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.894.824 959.535.895TOPLAM KAYNAKLAR951.973.931 969.316.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.290.095 15.290.095 0 15.290.095Kar Payları-49.824.900 0 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 15.290.095 912.286.592 0 912.286.592Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.560.929 14.560.929 0 14.560.929Kar Payları-56.202.000 0 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 14.560.929 917.894.824 0 917.894.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.560.929 15.290.095DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.560.929 15.290.095Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.560.929 15.290.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847033BIST