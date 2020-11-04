***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 37.878.076 65.238.959 12.545.157 20.598.916Satışların Maliyeti9 -14.231.889 -17.357.258 -4.830.487 -4.414.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.646.187 47.881.701 7.714.670 16.184.323BRÜT KAR (ZARAR)23.646.187 47.881.701 7.714.670 16.184.323Genel Yönetim Giderleri-1.206.708 -641.785 -309.851 -205.837Pazarlama Giderleri-3.006.628 -4.840.386 -1.125.383 3.889 222.895 517.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-80.798 -298.816 -21.557 -11.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.671.558 44.514.603 6.480.774 14.868.580FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.671.558 44.514.603 6.480.774 14.868.580Finansman Giderleri-351.842 -84.665 -131.117 -35.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.319.716 44.429.938 6.349.657 14.833.041Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri56.663 40.288 10.453 -103.137Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 -21.767 0 -21.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 56.663 62.055 10.453 -81.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904DÖNEM KARI (ZARARI)20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,23400000 0,51100000 0,07300000 0,16900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.601.158 42.847.558Dönem Karı (Zararı)20.376.379 44.470.226Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.376.379 44.470.226Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-324.325 -991.350Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler111.453 244.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler389.841 993.036Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 389.841 993.036Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler297.907 3.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler297.907 3.182Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.074.722 -2.170.424Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.074.722 -2.170.424Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -56.663 -62.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7.859 395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler253.450 -386.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.119.980 -1.579.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 3.119.980 -1.579.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.074 -6.891Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -1.753.967 -675.371Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.222.382 868.916İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.222.382 868.916Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)367.230 433.094Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-235.552 100.864İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-235.552 90.750İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 10.114Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 701.724 985.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-699.509 -512.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-699.509 -512.725Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.305.504 43.092.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -230.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)295.654 -14.620YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.095.744 -7.989.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 2.192Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.267 2.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.089 -1.574.496Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -38.703 -1.544.496Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.386 -30.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.061.922 -6.417.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.466.278 -47.654.479Ödenen Temettüler-38.541.000 -49.824.902Alınan Faiz1.074.722 2.170.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.960.864 -12.796.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.960.864 -12.796.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 30.017.994 29.660.366DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 10.057.130 16.863.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 10.057.130 30.017.994Ticari Alacaklar9.946.311 13.456.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.946.311 13.456.132Diğer Alacaklar32.795 8.721İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.795 8.721Peşin Ödenmiş Giderler3.346.850 2.779.821İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.346.850 2.779.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 161.208 470.187ARA TOPLAM23.544.294 46.732.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.544.294 46.732.855DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 908.536.922 905.475.000Maddi Duran Varlıklar479.450 564.547Taşıtlar7 432.961 516.448Mobilya ve Demirbaşlar7 45.090 46.700Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.870 50.263Bilgisayar Yazılımları49.870 50.263Peşin Ödenmiş Giderler17.474.267 16.287.329İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 17.474.267 16.287.329Ertelenmiş Vergi Varlığı10 248.841 192.178Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR926.804.146 922.584.113TOPLAM VARLIKLAR950.348.440 969.316.968KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.545.340 3.767.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.545.340 3.767.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar453.161 85.931Diğer Borçlar18.045.448 620.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.675.448 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 620.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.145.143 1.443.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.145.143 1.443.419Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 13.325Kısa Vadeli Karşılıklar218.354 157.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar218.354 157.240Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler808.132 2.106.959İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler808.132 2.106.959ARA TOPLAM24.215.578 8.194.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.215.578 8.194.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.072.927 836.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.072.927 836.134Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.349.661 750.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.349.661 750.343TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.422.588 1.586.477TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.638.166 9.781.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar923.710.274 959.535.895Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.639.667 42.950.896Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.818.957 767.170.330Net Dönem Karı veya Zararı11 20.376.379 62.539.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR923.710.274 959.535.895TOPLAM KAYNAKLAR950.348.440 969.316.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.470.226 44.470.226 44.470.226Kar Payları-49.824.900 0 -49.824.900 0 -49.824.900Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 44.470.226 941.466.723 0 941.466.723Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.376.379 20.376.379 0 20.376.379Kar Payları-56.202.000 0 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 20.376.379 923.710.274 0 923.710.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.376.379 44.470.226 6.360.110 14.729.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886227BIST