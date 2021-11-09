***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 48.383.160 37.878.076 21.993.662 12.545.157Satışların Maliyeti9 -15.216.313 -14.231.889 -5.398.255 -4.830.487TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.166.847 23.646.187 16.595.407 7.714.670BRÜT KAR (ZARAR)33.166.847 23.646.187 16.595.407 7.714.670Genel Yönetim Giderleri-932.131 -1.206.708 -334.911 -309.851Pazarlama Giderleri-2.737.996 -3.006.628 -888.209 -1.125.383Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.365.166 1.319.505 607.196 222.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-186.668 -80.798 -154.781 -21.557ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.675.218 20.671.558 15.824.702 6.480.774FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.675.218 20.671.558 15.824.702 6.480.774Finansman Giderleri-160.549 -351.842 -7.220 -131.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.514.669 20.319.716 15.817.482 6.349.657Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri83.698 56.663 37.101 10.453Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 83.698 56.663 37.101 10.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110DÖNEM KARI (ZARARI)30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,35000000 0,23000000 0,18000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.451.195 20.601.158Dönem Karı (Zararı)30.598.367 20.376.379Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.598.367 20.376.379Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-528.303 -324.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.284 111.453Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 389.841Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 389.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler307.149 297.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-874.038 -1.074.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-874.038 -1.074.722Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -83.698 -56.663Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 7.859Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 7.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.403.062 253.450Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.885.949 3.119.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.885.949 3.119.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler172.425 -24.074Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 2.142.174 -1.753.967Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 533.988 -1.222.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 533.988 -1.222.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)265.637 367.230Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.060 -235.552İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.060 -235.552Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5 1.037.491 701.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.236 -699.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)119.236 -699.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.473.126 20.305.504Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.931 295.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-499.955 -3.095.744Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.267Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.613 -57.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.394 -38.703Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.219 -18.386Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -489.342 -3.061.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.796.962 -37.466.278Ödenen Temettüler-37.671.000 -38.541.000Alınan Faiz874.038 1.074.722YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.845.722 -19.960.864NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.845.722 -19.960.864DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 13.183.450 30.017.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 7.337.728 10.057.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 7.337.728 13.183.450Ticari Alacaklar14.173.091 11.287.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 14.173.091 11.287.141Diğer Alacaklar14.865 187.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.865 187.290Peşin Ödenmiş Giderler3.377.281 3.403.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.377.281 3.403.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 43.703 21.772ARA TOPLAM24.946.668 28.083.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.946.668 28.083.548DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 913.281.342 912.792.000Maddi Duran Varlıklar343.658 437.724Taşıtlar7 312.057 397.863Mobilya ve Demirbaşlar7 30.202 38.462Diğer Maddi Duran Varlıklar7 1.399 1.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.519 62.125Bilgisayar Yazılımları44.519 62.125Peşin Ödenmiş Giderler14.490.737 16.606.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 14.490.737 16.606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı10 416.631 332.933Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.591.683 930.245.875TOPLAM VARLIKLAR953.538.351 958.329.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.550.535 3.016.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 3.550.535 3.016.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar349.025 83.388Diğer Borçlar2.563.060 18.031.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.193.060 17.661.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 370.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.820.053 782.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.820.053 782.562Kısa Vadeli Karşılıklar266.242 230.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar266.242 230.827Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler855.593 673.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler855.593 673.696ARA TOPLAM9.404.508 22.818.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.404.508 22.818.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.772.936 1.501.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.772.936 1.501.202Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.180.371 1.243.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.180.371 1.243.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.953.307 2.744.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.357.815 25.562.254ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar941.180.536 932.767.169Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.913.521 48.639.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları766.793.377 767.818.957Net Dönem Karı veya Zararı30.598.367 29.433.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR941.180.536 932.767.169TOPLAM KAYNAKLAR953.538.351 958.329.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.330 62.539.398 959.535.895 0 959.535.895Transferler5.688.771 56.850.627 -62.539.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.376.379 20.376.379 0 20.376.379Kar Payları-56.202.000 -56.202.000 0 -56.202.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 20.376.379 923.710.274 0 923.710.274Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169Transferler8.273.854 21.159.420 -29.433.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.598.367 30.598.367 0 30.598.367Kar Payları-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 30.598.367 941.180.536 0 941.180.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.598.367 20.376.379 15.854.583 6.360.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976532BIST