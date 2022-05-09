***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 30.225.924 12.794.201Satışların Maliyeti9 -9.065.159 -4.351.259TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.160.765 8.442.942BRÜT KAR (ZARAR)21.160.765 8.442.942Genel Yönetim Giderleri-400.870 -337.323Pazarlama Giderleri-1.328.189 -962.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.459.246 329.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-199.536 -31.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.691.416 7.440.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.691.416 7.440.896Finansman Giderleri-90.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.691.416 7.350.720Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri482.314 29.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri482.314 29.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.173.730 7.380.555DÖNEM KARI (ZARARI)21.173.730 7.380.555Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.173.730 7.380.555Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,24330000 0,08480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.662.796 7.966.596Dönem Karı (Zararı)21.173.730 7.380.555Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.173.730 7.380.555Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-924.632 -29.165Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 31.190 49.064Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler657.292 193.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler657.292 193.290Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.130.800 -241.684Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.130.800 -241.684Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -482.314 -29.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.401.631 605.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.397.552 -1.163.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.397.552 -1.163.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.450 -4.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.450 -4.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.122.933 498.259Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.106.936 1.198.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.106.936 1.198.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)404.899 234.282Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.915.726 16.248İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.915.726 16.248Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)196.310 1.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.929 -175.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)39.929 -175.681Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.650.729 7.956.908Vergi İadeleri (Ödemeleri)12.067 9.688YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.636 -394.540Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.436 -3.393Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.700 -3.393Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.736Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.200 -391.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.539.200 -17.419.316Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000Ödenen Temettüler-35.670.000 -17.661.000Alınan Faiz1.130.800 241.684YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.086.960 -9.847.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.086.960 -9.847.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 21.847.505 13.183.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 43.934.465 3.336.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 43.934.465 21.847.505Ticari Alacaklar20.184.911 16.787.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 20.184.911 16.787.359Diğer Alacaklar0 12.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.450Peşin Ödenmiş Giderler3.903.931 4.318.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.903.931 4.318.287Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 56.537 68.604Diğer Dönen Varlıklar24.660ARA TOPLAM68.104.504 43.034.205TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.104.504 43.034.205DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.114.457.200 1.114.440.000Maddi Duran Varlıklar7 295.556 316.044Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.269 46.533Bilgisayar Yazılımları55.269 46.533Peşin Ödenmiş Giderler13.182.066 13.890.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 13.182.066 13.890.643Ertelenmiş Vergi Varlığı10 435.182Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.796 14.796TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.128.440.069 1.128.708.016TOPLAM VARLIKLAR1.196.544.573 1.171.742.221KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.000.000Banka Kredileri1.000.000Ticari Borçlar4 6.624.826 5.517.889İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.624.826 5.517.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar510.259 105.360Diğer Borçlar36.061.186 370.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 35.691.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar370.000 370.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)770.475 574.165İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 770.475 574.165Kısa Vadeli Karşılıklar411.302 154.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar411.302 154.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.823.932 1.759.344İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.823.932 1.759.344ARA TOPLAM47.201.980 8.481.490TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.201.980 8.481.490UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.858.451 1.457.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.858.451 1.457.728Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü47.132Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.708.882 1.484.342İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.708.882 1.484.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.567.333 2.989.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.769.313 11.470.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.145.775.260 1.160.271.529Ödenmiş Sermaye11 87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.518.240 56.913.521Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları969.208.019 766.793.377Net Dönem Karı veya Zararı21.173.730 249.689.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.145.775.260 1.160.271.529TOPLAM KAYNAKLAR1.196.544.573 1.171.742.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169Transferler8.273.854 21.159.420 -29.433.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.380.555 7.380.555Kar Payları-22.185.000 -22.185.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 7.380.555 917.962.724 0 917.962.724Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 249.689.361 1.160.271.530Transferler11.604.719 238.084.642 -249.689.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.173.730 21.173.730Kar Payları-35.670.000 -35.670.000Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.019 21.173.730 1.145.775.260 0 1.145.775.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.173.730 7.380.555DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.173.730 7.380.555Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.173.730 7.380.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028089BIST