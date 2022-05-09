***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 21:03
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 30.225.924 12.794.201
Satışların Maliyeti
9 -9.065.159 -4.351.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.160.765 8.442.942
BRÜT KAR (ZARAR)
21.160.765 8.442.942
Genel Yönetim Giderleri
-400.870 -337.323
Pazarlama Giderleri
-1.328.189 -962.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.459.246 329.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-199.536 -31.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.691.416 7.440.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.691.416 7.440.896
Finansman Giderleri
-90.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.691.416 7.350.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
482.314 29.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
482.314 29.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.173.730 7.380.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.173.730 7.380.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.173.730 7.380.555
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 11 0,24330000 0,08480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.662.796 7.966.596
Dönem Karı (Zararı)
21.173.730 7.380.555
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.173.730 7.380.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-924.632 -29.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 31.190 49.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
657.292 193.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
657.292 193.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.130.800 -241.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.130.800 -241.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -482.314 -29.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.401.631 605.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.397.552 -1.163.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.397.552 -1.163.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.450 -4.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.450 -4.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.122.933 498.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.106.936 1.198.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.106.936 1.198.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
404.899 234.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.915.726 16.248
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.915.726 16.248
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
196.310 1.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.929 -175.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.929 -175.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.650.729 7.956.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12.067 9.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.636 -394.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.436 -3.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.700 -3.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.200 -391.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.539.200 -17.419.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Ödenen Temettüler
-35.670.000 -17.661.000
Alınan Faiz
1.130.800 241.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.086.960 -9.847.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.086.960 -9.847.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.847.505 13.183.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 43.934.465 3.336.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
13 43.934.465 21.847.505
Ticari Alacaklar
20.184.911 16.787.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 20.184.911 16.787.359
Diğer Alacaklar
0 12.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.450
Peşin Ödenmiş Giderler
3.903.931 4.318.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.903.931 4.318.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 56.537 68.604
Diğer Dönen Varlıklar
24.660
ARA TOPLAM
68.104.504 43.034.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.104.504 43.034.205
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.457.200 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar
7 295.556 316.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.269 46.533
Bilgisayar Yazılımları
55.269 46.533
Peşin Ödenmiş Giderler
13.182.066 13.890.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.182.066 13.890.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 435.182
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.440.069 1.128.708.016
TOPLAM VARLIKLAR
1.196.544.573 1.171.742.221
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.000
Banka Kredileri
1.000.000
Ticari Borçlar
4 6.624.826 5.517.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.624.826 5.517.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
510.259 105.360
Diğer Borçlar
36.061.186 370.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 35.691.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
770.475 574.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 770.475 574.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
411.302 154.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
411.302 154.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.823.932 1.759.344
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.823.932 1.759.344
ARA TOPLAM
47.201.980 8.481.490
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.201.980 8.481.490
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.858.451 1.457.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.858.451 1.457.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
47.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.708.882 1.484.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.708.882 1.484.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.567.333 2.989.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.769.313 11.470.692
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.145.775.260 1.160.271.529
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.518.240 56.913.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
969.208.019 766.793.377
Net Dönem Karı veya Zararı
21.173.730 249.689.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.145.775.260 1.160.271.529
TOPLAM KAYNAKLAR
1.196.544.573 1.171.742.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.380.555 7.380.555
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 7.380.555 917.962.724 0 917.962.724
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 249.689.361 1.160.271.530
Transferler
11.604.719 238.084.642 -249.689.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.173.730 21.173.730
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.019 21.173.730 1.145.775.260 0 1.145.775.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.173.730 7.380.555
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.173.730 7.380.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.173.730 7.380.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028089
BIST