***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/235 Panora AVM kat : 2 Panora Sanat Merkezi Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.5 - Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Nusret TURHAN'ın atanmasınIn Genel Kurul onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi huzur haklarının belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine,TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun onaya sunulması.10 - 2021 Yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.14 - 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması.15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan MetniEK: 2 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2020 OGK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OGK TOPLANTI TUTANAGI GZLL.pdf - TutanakEK: 2 2020 OGK HAZİRUN GZLL.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921228BIST