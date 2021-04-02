***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









a bağlanması.15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan MetniEK: 2 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2020 OGK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 OGK TOPLANTI TUTANAGI GZLL.pdf - TutanakEK: 2 2020 OGK HAZİRUN GZLL.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922927BIST