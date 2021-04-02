***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 17:04
a bağlanması.
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PAGYO 2020 GK KAP İLAN METNİ-GÜNDEM-VEKALET.pdf - İlan Metni
EK: 2 PAGYO 2020 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 PAGYO 2020 GK KAP GÜNDEM VE BİLGİ NOTLARI (D).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2020 OGK BAĞIMSIZ YK ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 OGK TOPLANTI TUTANAGI GZLL.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 OGK HAZİRUN GZLL.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922927
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0379
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0690
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6596
En Düşük
9,4208
18:05454,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,91
|Açılış
|: 454,88
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1381
|8,1435
|% 0,47
|
|Euro
|9,5611
|9,6596
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,2330
|11,2894
|% 0,46
|
|Frank
|8,6080
|8,6598
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA