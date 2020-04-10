***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2. Temettü ödemesi bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2. taksit temettü ödemesinin belirlenmesiKarar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj kesintisi bulunmamaktadır. Diğer kalan temettü tutarları için özel durum açıklaması yapılacaktır. 17.661.000 Tutarında kalan temettü tutarı bulunmakta olup hisse başına 0,203 (net=brüt) taksit tutarı ve sayısı daha sonra duyurulacaktır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)PAGYO, TREPGYO00013 1. Taksit 0,4200000 42 0 0,4200000 42PAGYO, TREPGYO00013 2. Taksit 0,0230000 2,3 0 0,0230000 2,3PAGYO, TREPGYO00013 TOPLAM 0,4430000 44,3 0 0,4430000 44,3Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 24.03.2020 24.03.2020 26.03.2020 25.03.20202. Taksit 13.04.2020 13.04.2020 15.04.2020 14.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)PAGYO, TREPGYO00013 0 0Ek AçıklamalarYapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu İkinci taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir.Eklenen DökümanlarEK: 1 PAGYO 2019 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 87.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.889.808,09Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz mevcut değildir.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 62.512.708 61.890.770,394. Vergiler ( - ) -26.690 05. Net Dönem Kârı 62.539.398 61.890.770,396. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 478.585,83 478.585,838. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.060.812,17 61.412.184,56Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 50.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.110.812,1711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.105.540,61* Nakit 3.105.540,61* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 53.096.459,3916. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.185.20017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 673.612,17 24.984,5620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 56.202.000 0 90,55 0,646 0,646TOPLAM 56.202.000 0 90,55 0,646 0,646Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837141BIST