***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2022 18:06
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 sermaye ve paylar
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2022 tarih ve 915 sayılı kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL'ndan 250 milyon TL'na artırılmasına, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına, esas sözleşmemizin "6. Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verildiği hususu 04.03.2022 tarihinde kamuya duyurulmuş olup, 07.03.2022 tarihinde söz konusu talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı 09.03.2022 tarih ve E-12233903-340.08-18348 sayılı yazı ile alınmış olup, bu defa gerekli onayların alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na 09.03.2022 tarihinde başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PANORA GYO ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008756
BIST