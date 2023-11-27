Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

27.11.2023 23:45
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 no.lu parsel - 24.171,80 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2023 (İhaleye katılma) - 27.11.2023 (Kullanım amacı)
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
1.006.400.000 TL (296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%54,74
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1157
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%32,18
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%898026 (Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı: %35,51)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%519,32
Alım Koşulları
296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sözleşme 27.11.2023 tarihinde imzalanmış olup, tapu işlemleri tamamlanmamıştır.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2023 tarihli kararıyla Şirketimize satışı onaylanan ve ortaklığımızın faaliyetlerine gelir yaratmak suretiyle olumlu katkıda bulunması beklenen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut imarına uygun olarak proje geliştirilmesi için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
Karşı Taraf
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/11/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İhale usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.11.2023 tarih ve 2023B426 sayı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.232.760.000.-TL (KDV hariç)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 26.01.2023 tarihli kararıyla katıldığımız T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare arsanın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Şirketimiz, 27.11.2023 tarihinde anılan arsanın satın alınması amacıyla satış sözleşmesi imzalamıştır. Satın alma işlemi kapsamında 296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde Şirketimiz özkaynaklarından ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220402


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.107
Değişim :  1,85% |  147,24
Açılış :  8.029  
Önceki Kapanış :  7.960  
En Düşük
8.023 En Yüksek
8.129
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 9.020,00 799.204.015 % 10,00  
BINHO 221,20 57.533.235 % 10,00  
FLAP 13,31 249.569.378 % 10,00  
MEKAG 85,80 225.385.543 % 10,00  
ORCAY 13,42 220.688.693 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8882 28,8997 % -0,02  
Euro 31,6564 31,7197 % 0,08  
Sterlin 36,3975 36,5800 % 0,07  
Frank 32,7031 32,9001 % 0,07  
Riyal 7,6860 7,7245 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,64 24,68 % 0,66  
Platin 921,22 922,32 % 0,66  
Paladyum 1.073,42 1.078,95 % 0,66  
Brent Pet. 80,00 80,00 % 0,66  
Altın Ons 2.014,25 2.014,67 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru