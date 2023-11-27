***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 no.lu parsel - 24.171,80 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.01.2023 (İhaleye katılma) - 27.11.2023 (Kullanım amacı)Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli1.006.400.000 TL (296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%54,74Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1157Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%32,18Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%898026 (Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı: %35,51)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%519,32Alım Koşulları296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSözleşme 27.11.2023 tarihinde imzalanmış olup, tapu işlemleri tamamlanmamıştır.Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYönetim Kurulumuzun 27.11.2023 tarihli kararıyla Şirketimize satışı onaylanan ve ortaklığımızın faaliyetlerine gelir yaratmak suretiyle olumlu katkıda bulunması beklenen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut imarına uygun olarak proje geliştirilmesi için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.Karşı TarafÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/11/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİhale usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.11.2023 tarih ve 2023B426 sayıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.232.760.000.-TL (KDV hariç)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 26.01.2023 tarihli kararıyla katıldığımız T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare arsanın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Şirketimiz, 27.11.2023 tarihinde anılan arsanın satın alınması amacıyla satış sözleşmesi imzalamıştır. Satın alma işlemi kapsamında 296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde Şirketimiz özkaynaklarından ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220402BIST