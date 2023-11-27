***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
27.11.2023 23:45
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 no.lu parsel - 24.171,80 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2023 (İhaleye katılma) - 27.11.2023 (Kullanım amacı)
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
1.006.400.000 TL (296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%54,74
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1157
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%32,18
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%898026 (Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Oranı: %35,51)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%519,32
Alım Koşulları
296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sözleşme 27.11.2023 tarihinde imzalanmış olup, tapu işlemleri tamamlanmamıştır.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2023 tarihli kararıyla Şirketimize satışı onaylanan ve ortaklığımızın faaliyetlerine gelir yaratmak suretiyle olumlu katkıda bulunması beklenen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcut imarına uygun olarak proje geliştirilmesi için gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.
Karşı Taraf
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/11/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İhale usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.11.2023 tarih ve 2023B426 sayı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.232.760.000.-TL (KDV hariç)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 26.01.2023 tarihli kararıyla katıldığımız T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare arsanın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren Şirketimiz, 27.11.2023 tarihinde anılan arsanın satın alınması amacıyla satış sözleşmesi imzalamıştır. Satın alma işlemi kapsamında 296.000.000 TL peşinat 27.11.2023 tarihinde Şirketimiz özkaynaklarından ödenmiş olup, 48 ay vadeli bakiye tutar ile vade farkı (yıllık %24) toplamı 710.400.000 TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödencektir. Ayrıca 710.400.000 TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220402
BIST