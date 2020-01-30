***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/03/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aktifinde kayıtlı Panora AVM'nin 2020 Yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere Kira artış dönemi gelen ve önümüzdeki aylarda artış dönemi gelecek Kiracılarımızın, Aylık Asgari ve Aylık Kira bedellerinin, kira sözleşmelerinin artışa ilişkin maddeleri ile enflasyon oranları dikkate alınarak artırılmasına, Kiracılarımızın finansal bütçelerine katkıda bulunmak ve kira bedellerinin tahsil gücünü artırmak amacıyla, uygulama koşullarını yerine getiren kiracılarımıza, konuya ilişkin yeni bir karar alınıncaya kadar Kira Sözleşmeleri ve Kiralanan'ın durumları dikkate alınarak Aylık Asgari ve Aylık Kira Bedelleri üzerinden %29'a varan oranlarda indirim uygulanmasına, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815623BIST