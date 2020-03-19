***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 20:04
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya'da ve ülkemizde yaşanan Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla yayınlanan Genelgeler ve resmi açıklamalar dikkate alınarak, Şirketimiz portföyünde bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin faaliyetine 20.03.2020 Cuma gününden itibaren, konuya ilişkin yeni bir karar alınana kadar geçici süreyle ara verilmesine, bu kapsamda ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Panora Eczane'nin hafa içi 08:30 – 19:00 / hafta sonu 09:30 - 19:00, MMM Migros'un 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830884
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0692
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5491
En Düşük
6,4647
18:057,0105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9749
18:05309,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 309,77
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5802
|7,6182
|% 0,89
|
|Frank
|6,6119
|6,6517
|% -0,82
|
|Riyal
|1,7362
|1,7449
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-14,76
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,07
|12,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|28,26
|28,26
|3,38
|