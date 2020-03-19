***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya'da ve ülkemizde yaşanan Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla yayınlanan Genelgeler ve resmi açıklamalar dikkate alınarak, Şirketimiz portföyünde bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin faaliyetine 20.03.2020 Cuma gününden itibaren, konuya ilişkin yeni bir karar alınana kadar geçici süreyle ara verilmesine, bu kapsamda ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Panora Eczane'nin hafa içi 08:30 – 19:00 / hafta sonu 09:30 - 19:00, MMM Migros'un 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830884BIST