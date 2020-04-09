***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu ikinci taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir. İKİNCİ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 13/04/2020, KAYIT TARİHİ 14/04/2020, ÖDEME TARİHİ İSE 15/04/2020 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.Toplamda 2.001.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,023 TL ödeme yapılacaktır.SaygılarımızlaTOPLAM ÖDENEN TUTAR 1 ADET HİSSE BAŞINA1. Taksit 36.540.000 0,422. Taksit 2.001.000 0,0233. Taksit 17.661.000 0,203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836947BIST