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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 15:41
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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  08/05/2020 - 08/05/2021 tarihlerini kapsayan dönem için toplam  25.000.000 TL teminat tutarlı  Yönetici Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group Limited Şirketin'den temin edilmiştir. İş bu açıklama  13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 361. Maddesi ile    03/01/2014  tarih ve 28871 Sayılı II-17.1 Seri nolu  Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  Kurumsal Yönetim lkelerine ilişkin 4.2.8. maddesi gereği yapılmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845381


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Riyal 1,8257 1,8349 % -0,32  
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Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,16 17,19 0,21  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,04  
B. Petrol 35,28 35,28 -0,20  
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