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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 18:30
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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünya'da ve ülkemizde yaşanan Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve toplum  sağlığının korunması amacıyla yayınlanan genelgeler ve resmi açıklamalar dikkate alınarak, Şirketimiz portföyünde bulunan Panora AVM, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb işletmeler haricindeki tüm mağazalarının faaliyetine geçici süreyle ara verilmişti.  Salgın ile yapılan mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alınarak başlatılan normalleşme süreciyle birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle belirlenen tedbirler çerçevesinde alınan önlemlerle portföyümüzde bulunan Panora AVM'nin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmete açılmasına karar verilmiştir.     Kararın kiracılara bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845530


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