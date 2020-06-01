***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 01 Haziran 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirler kapsamında Şirketimiz portföyünde bulunan Panora AVM'nin, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki tüm mağazalarının faaliyetine geçici süreyle ara verilmiş, salgın ile yapılan mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alınarak başlatılan normalleşme süreciyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle belirlenen tedbirler çerçevesinde alınan önlemlerle 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmete açılmasına karar verilmişti. Bu süreçte zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan işletmeler dışındaki kiracılarımıza 15 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayan 2,5 aylık süre için kira tahakkuk ettirilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi nedeniyle, 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden faaliyete geçecek ve henüz faaliyete geçemeyecek işletmeler dikkate alınarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren markalarımıza katkı sağlamak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranmaları nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda 2020 Yılı Haziran ayı için geçerli olmak üzere 1-Yasal olarak faaliyete geçemeyecek olan kiracılarımıza kira tahakkuk ettirilmemesine, 2-2020 yılı Ocak ayından itibaren Aylık Asgari ve Aylık Kira Bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontolarla belirlenen kira bedellerine, %40 ile %60'a varan oranlarda ilave iskonto uygulanmasına, 3-1 ve 2. Madde dışında kalan kiracılarımızdan ise Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın kiracılara bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848319BIST