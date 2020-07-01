***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:29
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Koronavirüs (Covid-19)'e karşı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle alınan tedbirlerle normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesiyle birlikte, 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden faaliyete geçecek ve halen faaliyette bulunan işletmelerin Aylık Kira Bedelleri ile ilgili olarak, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren markalarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranmaları nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren, zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan market, eczane vb. hizmet veren işletmeler haricindeki mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşulları dikkate alınarak yapılan değerleme sonucunda sadece Temmuz ayı için geçerli olmak üzere 1-Bu yılın Ocak ayından itibaren Aylık Asgari ve Aylık Kira Bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontolarla belirlenen kira bedellerine, %40 ile %70'a varan oranlarda ilave iskonto uygulanmasına, 2-1. Madde dışında kalan kiracılarımızdan ise Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın kiracılara bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853801
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,39
|Açılış
|: 388,07
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|10,52
|10.799.334
|% 9,93
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|BMELK
|5,37
|813.105
|% 9,82
|
|OSMEN
|10,19
|157.646
|% 9,81
|
|LIDFA
|2,61
|22.329.888
|% 9,66
|
|RTALB
|33,02
|57.602.928
|% -5,60
|
|DENGE
|1,48
|397.180
|% -5,13
|
|IDEAS
|3,82
|645.289
|% -4,74
|
|ISBIR
|1.199,00
|680.286
|% -4,23
|
|EGCEY
|1,16
|612.883
|% -4,13
|
|OYAKC
|7,60
|359.242.910
|% 7,34
|
|IHLGM
|1,64
|293.289.596
|% -2,38
|
|NATEN
|22,58
|231.215.474
|% 6,41
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|BNTAS
|4,16
|116.960.323
|% -0,95
|
|OYAKC
|7,60
|359.242.910
|% 7,34
|
|CEOEM
|4,56
|143.403.205
|% 9,88
|
|NATEN
|22,58
|231.215.474
|% 6,41
|
|MTRYO
|2,48
|21.235.351
|% 0,00
|
|SMART
|8,18
|55.626.581
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5154
|8,5581
|% 0,48
|
|Frank
|7,2249
|7,2685
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-17,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,70
|
|Yarım
|1.261
|1.277
|-6,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
|
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