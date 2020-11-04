***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 18:16
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirlerle yaşanan normalleşme süreci ile birlikte, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla
•Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, pandemi ve sözleşme koşulları dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerleme sonucunda sadece Kasım ayı için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesi aylık asgari veya aylık kira bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Sektör ve Mecur dikkate alınarak yapılan değerlemeye göre %80'e varan oranlarda ilave "Pandemi İskontosu" uygulanmasına, 3-Yapılan değerlemeyle bazı kiracılarımızdan Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886214
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
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|Açılış
|: 1.155
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En Yüksek
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9,9546
En Düşük
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18:05514,06
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|Açılış
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520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4114
|8,4185
|% 0,09
|
|Euro
|9,8561
|9,8727
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,8874
|10,9420
|% -0,23
|
|Frank
|9,1918
|9,2472
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2365
|2,2478
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-4,54
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,65
|40,65
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
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17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem