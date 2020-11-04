***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirlerle yaşanan normalleşme süreci ile birlikte, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla•Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, pandemi ve sözleşme koşulları dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerleme sonucunda sadece Kasım ayı için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesi aylık asgari veya aylık kira bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Sektör ve Mecur dikkate alınarak yapılan değerlemeye göre %80'e varan oranlarda ilave "Pandemi İskontosu" uygulanmasına, 3-Yapılan değerlemeyle bazı kiracılarımızdan Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886214BIST