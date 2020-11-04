Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Koronavirüs (Covid-19)'e karşı alınan tedbirlerle yaşanan normalleşme süreci ile birlikte, salgınla yapılan mücadele kapsamında bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla  
•Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması,  •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle kiralayan ile kiracı arasında idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, pandemi ve sözleşme koşulları dikkate alınarak kiracı bazında yapılan değerleme sonucunda sadece Kasım ayı için geçerli olmak üzere   1-Pandemi öncesi aylık asgari veya aylık kira bedellerine %29'a varan oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine,  2-Sektör ve Mecur dikkate alınarak yapılan değerlemeye göre %80'e varan oranlarda ilave  "Pandemi İskontosu" uygulanmasına,  3-Yapılan değerlemeyle bazı kiracılarımızdan Kira Sözleşmesi ile belirlenen Ciro Oranı üzerinden kira tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886214


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.168
Değişim :  1,47% |  16,94
Açılış :  1.155  
Önceki Kapanış :  1.151  
En Yüksek
1.171 En Düşük
1.154
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 17,60 1.906.114 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4114 8,4185 % 0,09  
Euro 9,8561 9,8727 % 0,32  
Sterlin 10,8874 10,9420 % -0,23  
Frank 9,1918 9,2472 % 0,26  
Riyal 2,2365 2,2478 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 -4,54  
Altın Gr. 514 514 -1,06  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,16  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,04  
B. Petrol 40,65 40,65 0,94  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru