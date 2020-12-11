***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığı Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sinan Aydın AYGÜN 11/12/2020 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiştir . Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892872BIST