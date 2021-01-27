***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 16:40
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz , Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 35. maddesi kapsamında 2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketi olarak "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş."nin seçilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904944
BIST
18:001.469
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -66,84
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.469
18:007,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:008,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:00436,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 436,90
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BEYAZ
|16,06
|144.791.771
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.314.746
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.359.478
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|70.770.552
|% 9,99
|
|MRSHL
|342,00
|21.453.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.260,00
|4.473.673
|% -10,00
|
|UZERB
|67,50
|1.776.231
|% -10,00
|
|DERIM
|10,63
|22.324.778
|% -9,99
|
|CMBTN
|332,30
|22.875.343
|% -9,99
|
|ODAS
|3,94
|2.160.141.888
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,36
|1.730.819.332
|% -7,09
|
|GARAN
|9,13
|1.684.974.378
|% -4,10
|
|KRDMD
|6,56
|1.338.539.338
|% -4,93
|
|KOZAL
|113,60
|1.234.051.910
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,36
|1.730.819.332
|% -7,09
|
|ODAS
|3,94
|2.160.141.888
|% -0,25
|
|TSKB
|1,81
|802.901.645
|% -6,22
|
|SKBNK
|1,43
|505.042.825
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,40
|428.885.377
|% -7,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3874
|7,3907
|% 0,64
|
|Euro
|8,9193
|8,9268
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0963
|10,1470
|% 0,37
|
|Frank
|8,2763
|8,3261
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9668
|1,9766
|% 0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,37
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de