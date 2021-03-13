***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 2019 yılına ilişkin temettüye ait 4. taksit tutarı ve zamanını belirlemiştir. DÖRDÜNCÜ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 16/03/2021, KAYIT TARİHİ 17/03/2021, ÖDEME TARİHİ İSE 18/03/2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.Toplamda 8.091.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,0930 TL ödeme yapılacaktır. (Nominal değer üzerinden %9,3 oranında)TAKSİT TOPLAM TEMETTÜ TUTARI 1 ADET HİSSE BAŞINA ÖDENECEK (BRÜT =NET) TL1. TAKSİT 36.540.000 0,42002. TAKSİT 2.001.000 0,02303. TAKSİT 9.570.000 0,11004. TAKSİT 8.091.000 0,0930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918103BIST