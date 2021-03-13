***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2021 12:45
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 2019 yılına ilişkin temettüye ait 4. taksit tutarı ve zamanını belirlemiştir. DÖRDÜNCÜ TAKSİT HAK KULLANIM TARİHİ 16/03/2021, KAYIT TARİHİ 17/03/2021, ÖDEME TARİHİ İSE 18/03/2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
Toplamda 8.091.000 TL dağıtılacak olup hisse başına 0,0930 TL ödeme yapılacaktır. (Nominal değer üzerinden %9,3 oranında)
TAKSİT TOPLAM TEMETTÜ TUTARI 1 ADET HİSSE BAŞINA ÖDENECEK (BRÜT =NET) TL
1. TAKSİT 36.540.000 0,4200
2. TAKSİT 2.001.000 0,0230
3. TAKSİT 9.570.000 0,1100
4. TAKSİT 8.091.000 0,0930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918103
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0942
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0814
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05419,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,83
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
419,56
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5632
|7,5701
|% 1,26
|
|Euro
|9,0499
|9,0579
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,5099
|10,5626
|% 0,77
|
|Frank
|8,1121
|8,1609
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|0,63
|
|Altın Gr.
|419
|419
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında