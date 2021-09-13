***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 18:33
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonucu 01 Temmuz 2021 tarihinde başlatılan kalıcı normalleşmeye geçiş sürecine ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle kaldırılan tedbirler ve kısıtlamalarda yapılan genişletmelerle birlikte AVM çalışma gün ve saatleri pandemi öncesi normal seyrine dönmüştür. Kalıcı normalleşmeye geçiş sürecinde, bünyemizde faaliyet gösteren kiracılarımıza finansal destekte bulunmak amacıyla •Geçmiş dönemlere ait borcun bulunmaması, •Ortak gider, kira ödemeleri veya kira sözleşmesi koşullarına aykırı davranılması nedeniyle Kiraya Veren ile idari veya hukuki herhangi bir ihtilafın bulunmaması, Koşullarını yerine getiren market, eczane banka vb. hizmet veren işletmeler hariç, mağaza ve kiosk alanı kiracılarımıza, sözleşme koşul ve sektörleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda sadece 2021 yılı Eylül ayı pandemi dönemi için geçerli olmak üzere 1-Pandemi öncesi %29'a varan muhtelif oranlarda uygulanan iskontoların devam ettirilmesine, 2-Aylık veya aylık asgari kira bedellerine %20'ye varan muhtelif oranlarda ilave pandemi iskontosu uygulanmasına, 3-1 ve 2. madde kapsamında değerlendirilmeyen kiracılardan, kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirlenen hasılat oranı üzerinden tahsil edilmesine, Kararın Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca KAP'ta ilan edilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963571
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|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
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|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4245
|8,4302
|% 0,05
|
|Euro
|9,9509
|9,9656
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6305
|11,6888
|% -0,31
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,12
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|Altın Gr.
|486
|486
|-0,01
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|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
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|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,04
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Seans Raporu
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17:58XU100
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Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:55EUHOL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN