***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 22:25
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SP Kurulu'nun 2015/5 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan ilke kararı çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Esra Ada Vural'dan hizmet alınmasına, ilgili mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005552
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
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|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
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|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
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|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
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|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
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|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
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|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
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|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
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|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
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|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8557
|13,8691
|% 0,53
|
|Euro
|15,5581
|15,6442
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,5219
|18,6148
|% 0,41
|
|Frank
|15,0446
|15,1353
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6815
|3,7000
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.909
|18,05
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|Altın Gr.
|849
|849
|10,45
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|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,14
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|B. Petrol
|97,91
|97,91
|3,79
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