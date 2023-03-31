***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2023 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış,Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sn. İsmail Mert FIRAT'ıngörevlendirilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130725BIST