***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 22:06
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2023 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Sn. İsmail Mert FIRAT'ın
görevlendirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130725
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|DERIM
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|EKSUN
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|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
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|EMKEL
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|DGGYO
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|ASTOR
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|KOZAL
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|ISCTR
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
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|AKFYE
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
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|ISCTR
|12,97
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|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
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|19,1796
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|20,8085
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|Sterlin
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|23,7001
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|Frank
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|21,0014
|% -0,14
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|Riyal
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|% 0,03
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,98
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|1.215
|1.215
|-5,66
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|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
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|Tam
|8.201
|8.306
|-12,00
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|Yarım
|4.020
|4.064
|-6,00
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|Çeyrek
|2.010
|2.032
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,15
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|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
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|B. Petrol
|79,80
|79,80
|1,20
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