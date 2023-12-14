***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2023 18:38
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2023 tarihli "Maddi Duran Varlık Alımı" açıklamamızda satın alındığı kamuya duyurulan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, 16128 ada 22 parsel numaralı 24.171,80 metrekare arsanın tapu işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca söz konusu arsanın finansman işlemleri için anılan arsa üzerine banka tarafından 1.500.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225935
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0152
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,3841
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.895,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9481
|28,9611
|% -0,05
|
|Euro
|31,8905
|31,9342
|% 1,22
|
|Sterlin
|36,9088
|37,0939
|% 1,19
|
|Frank
|33,3828
|33,5839
|% 0,82
|
|Riyal
|7,6980
|7,7366
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|964,08
|966,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.111,04
|1.116,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,44
|2.035,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem