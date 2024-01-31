***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 20:05
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 35. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 31.01.2024 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için ve ayrıca Şirketimiz portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirebilecek varlıklar için değerleme hizmeti alınmak üzere REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.'nin değerleme kuruluşu olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245375
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
17:5832,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0104
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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33,0714
En Düşük
32,6691
17:581.998,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.998,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
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2.006,20
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3415
|30,3491
|% 0,00
|
|Euro
|32,9353
|32,9475
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,4734
|38,6663
|% 0,17
|
|Frank
|35,1508
|35,3625
|% 0,23
|
|Riyal
|8,0687
|8,1091
|% -0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|924,09
|925,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,28
|989,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,61
|80,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,04
|2.048,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
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17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
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17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
-
17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem