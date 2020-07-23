***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.07.2020 11:43
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA 0 312 490 58 56 0 312 490 58 81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861331
BIST
14:31119.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.365,56
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:316,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:317,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:31413,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 413,33
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.439.941
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.981.730
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.874.445
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,78
|1.264.350.157
|% 3,08
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|THYAO
|11,90
|739.497.540
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,60
|512.258.070
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,16
|503.032.369
|% 1,28
|
|ZOREN
|2,63
|378.266.211
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|239.619.966
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6729
|8,7163
|% -0,31
|
|Frank
|7,3549
|7,3992
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,60
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,10
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|