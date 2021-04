***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 07.03.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 13.14 - -SALİH BEZCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 25.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Besa Şirketler Grubu (Besa Gayrimenkul Dan. Turizm Otom A.Ş., Besa İnşaat A.Ş., Besa Kule İşletmecilik A.Ş., Besa Marin Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Müheahhitlik Yat Mim İnş A.Ş., Besa Tema Gayrimenkul Kiralama A.Ş. Besa Tema İnşaat A.Ş., Besa Marin Otelcilik Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Yönetim Dan. ve Yat. A.Ş., Besa Termal Enerji A.Ş., Plato Yapı A.Ş., Sb1 Enerji A.Ş., Salih Bezci Yönetim Dan. Yat. A.Ş., Tasfiye Halinde Fırattur A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanu Üyeliği ile Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet 11.84 - Bağımsız Üye Değil -ZEKERİYA FINDIKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.02.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. ‘lerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evet 0.19 - Bağımsız Üye Değil -OSMAN TOKUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Söğütözü İnş. ve İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi . Tokur Ağaç Ltd. Şti. İşletme Müdürü . Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi . Evet 3.88 - Bağımsız Üye Değil -LÜTFİ BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Borpet Ltd. Şti ve Bortek A.Ş. Yönetim Kurulu Başanı Evet - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiNUSRET TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.02.2021 İcrada Görevli Mevcut değil Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. ile Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cihan Organize Kağıt ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ENM Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tek ortağı ve yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değil -VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Çimento A.Ş. ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7063ab7f0170874981a86f21 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYUSUF DAĞCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil mevcut değil mevcut değil Evet 0 mevcut değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7850aacb01786f4f11d62dea Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923857BIST