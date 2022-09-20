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***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.09.2022 14:28
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 23.05.2013 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL BIST ANA PAZAR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT BAŞKAYA Panora G.Y.O. A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür & Muhasebe Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064239


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BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,75 77.659.856 % 10,00  
BIOEN 12,89 199.209.386 % 9,98  
ZOREN 3,60 491.338.347 % 9,76  
HKTM 37,16 71.069.038 % 9,17  
PINSU 8,74 84.143.427 % 8,71  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 18,2984 18,3256 % 0,17  
Euro 18,2712 18,2858 % -0,24  
Sterlin 20,8289 20,9333 % 0,04  
Frank 18,8484 18,9619 % -0,09  
Riyal 4,8546 4,8790 % 0,24  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -9,12  
Altın Gr. 981 981 -2,73  
Cumhuriyet 6.632 6.732 -10,00  
Tam 6.661 6.749 -40,00  
Yarım 3.246 3.287 -19,00  
Çeyrek 1.628 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,24 -0,32  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 -0,15  
B. Petrol 92,53 92,53 0,53  
Seans Raporu 15:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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