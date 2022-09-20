***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2022 14:28
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 23.05.2013 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL BIST ANA PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT BAŞKAYA Panora G.Y.O. A.Ş. Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür & Muhasebe Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064239
BIST
15:473.238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 38,23
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:4718,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:4718,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0347
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:47982,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,08
|Açılış
|: 982,06
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:45
|HDFGS
|2,75
|77.659.856
|% 10,00
|
|BIOEN
|12,89
|199.209.386
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|491.338.347
|% 9,76
|
|HKTM
|37,16
|71.069.038
|% 9,17
|
|PINSU
|8,74
|84.143.427
|% 8,71
|
|TSKB
|3,97
|15.388.931
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.080.529
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.432.715
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,47
|6.102.226.081
|% -9,51
|
|THYAO
|70,95
|3.573.508.333
|% 3,20
|
|GARAN
|19,90
|3.568.833.849
|% 1,48
|
|HALKB
|8,23
|3.484.573.275
|% -8,04
|
|YKBNK
|7,14
|2.644.399.267
|% 5,93
|
|AKBNK
|11,67
|2.570.547.252
|% 5,52
|
|AFYON
|4,78
|48.189.059
|% -0,83
|
|AGYO
|5,29
|21.929.721
|% -2,04
|
|AEFES
|45,82
|118.374.901
|% 0,93
|
|ADEL
|32,50
|4.542.262
|% 0,31
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2984
|18,3256
|% 0,17
|
|Euro
|18,2712
|18,2858
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8289
|20,9333
|% 0,04
|
|Frank
|18,8484
|18,9619
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8546
|4,8790
|% 0,24
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-9,12
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.661
|6.749
|-40,00
|
|Yarım
|3.246
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|0,53
|
Seans Raporu
15:45
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, AKBNK, SASA
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 63 artarak (% 1.79 ) 2, 880
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : HDFGS, AKENR, ZOREN, BIOEN
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