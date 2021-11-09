***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2021 18:53
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/08/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Karar Sayısı
895
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: (II-14.1) Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 faaliyet dönemine ait solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloları Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, PANORA GYO A.Ş. Zekeriya Fındıkoğlu Salih Bezci
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976539
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0641
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05571,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,27
|Açılış
|: 571,89
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7237
|9,7300
|% 0,54
|
|Euro
|11,2816
|11,2865
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1456
|13,2115
|% 0,42
|
|Frank
|10,6267
|10,6907
|% 0,70
|
|Riyal
|2,5853
|2,5983
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,02
|
|Altın Gr.
|572
|572
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
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17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
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17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
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17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem