***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/04/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim İç Yönergesi kapsamında oluşturulan çalışma komitelerinde görev alacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenerek atamalarını yapmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Başkan: Vahdettin Ertaş Üye : Şenol Alparslan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Vahdettin Ertaş Üye : Can Öztürk Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan : Şenol Alparslan Üye : Lütfi Başhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839252BIST