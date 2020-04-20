***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2020 11:29
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim İç Yönergesi kapsamında oluşturulan çalışma komitelerinde görev alacak üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenerek atamalarını yapmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Başkan: Vahdettin Ertaş Üye : Şenol Alparslan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan : Vahdettin Ertaş Üye : Can Öztürk Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan : Şenol Alparslan Üye : Lütfi Baş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839252
BIST
15:4998.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 248,97
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:496,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:497,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:49376,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,13
|Açılış
|: 376,38
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.512.683
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.283.141
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.527.951
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.368.154
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,78
|149.993.260
|% -8,25
|
|SANFM
|6,89
|9.458.803
|% -7,89
|
|THYAO
|10,54
|510.965.093
|% 0,19
|
|YKBNK
|1,99
|188.531.902
|% -1,00
|
|ULUUN
|7,99
|165.671.965
|% 9,90
|
|ARDYZ
|20,98
|165.362.743
|% 8,09
|
|KOZAL
|70,55
|154.251.438
|% -0,07
|
|YKBNK
|1,99
|188.531.902
|% -1,00
|
|ODAS
|1,50
|116.253.719
|% 2,04
|
|TSKB
|0,99
|65.525.263
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,02
|64.901.259
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,06
|67.417.054
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,35
|
|Frank
|7,1404
|7,1834
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8434
|1,8527
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|4,48
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-55,00
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,80
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,50
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,76
|
Seans Raporu
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