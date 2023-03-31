***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.KOMİTELER :1-Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan : Vahdettin ERTAŞÜye : İsmail KÖKSALÜye : Aclan ACAR2- Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : İsmail KÖKSALÜye : Vahdettin ERTAŞÜye : Esra Ada Vural (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)3- Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan : Vahdettin ERTAŞÜye : İsmail KÖKSALKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130726BIST