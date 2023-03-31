***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2023 22:08
***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
KOMİTELER :
1-
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan : Vahdettin ERTAŞ
Üye : İsmail KÖKSAL
Üye : Aclan ACAR
2- Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : İsmail KÖKSAL
Üye : Vahdettin ERTAŞ
Üye : Esra Ada Vural (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan : Vahdettin ERTAŞ
Üye : İsmail KÖKSAL
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130726
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
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1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1705
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,7672
|20,8252
|% -0,54
|
|Sterlin
|23,5833
|23,7015
|% -0,40
|
|Frank
|20,8823
|21,0081
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0944
|5,1200
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-10,15
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.198
|8.301
|-17,00
|
|Yarım
|4.019
|4.062
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.031
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
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|B. Petrol
|79,77
|79,77
|1,17
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