***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 117.658.791 1.860 11.342.219 23.361.106 10.671.000 183.034.976 183.034.976Transferler19 -10.671.000 -10.671.000 -10.671.000Dönem Karı (Zararı)29 34.535.491 -13.316 204.355 10.466.645 7.764.861 52.958.036 52.958.036Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 909.536 909.536 909.536Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -9.202.254 -3.882.750 -13.085.006 -13.085.006Transferler19 239.024 1.324.778 -7.764.861 -6.201.060 -6.201.060Dönem Karı (Zararı)29 29.490.263 -39.550 11.916.595 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.541 252.195.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.723.263 183.673.596Dönem Karı (Zararı)11.916.595 7.764.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 11.916.595 7.764.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.062.467 37.690.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 12.062.188 8.214.696Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-386.303 71.655Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -386.303 71.655Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-116.959 -4.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -112.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -4.024 -4.772Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -10.496.459 29.408.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler65.744.201 138.218.533Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.797.661 -23.477.824İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 9.797.661 -23.477.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.929 -12.720İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.929 -12.720Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -878.526 -492.710Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.653.247 177.475.819İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -103.959.590 150.304.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.306.343 27.171.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 51.189 -207.322Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.662 13.136.968İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -18.662 13.136.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.451.715 -28.203.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 67.246.508 -66.027.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 73.205.207 37.823.462Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.723.263 183.673.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.714.545 -142.412.804Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-35.774 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -35.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.468.559 -79.337.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -64.468.559 -79.337.625Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-210.212 -63.075.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.013.520 45.554.636Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.013.520 45.554.636Kredilerden Nakit Girişleri35 12.013.520 45.554.636Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.022.238 86.815.428NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.022.238 86.815.428DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41 171.992.206 85.176.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ198.014.444 171.992.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 198.014.444 171.950.050Ticari Alacaklar82.717.044 92.514.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 82.717.044 92.514.705Diğer Alacaklar67.359 61.430İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 67.359 61.430Stoklar9 2.906.320 2.027.794Peşin Ödenmiş Giderler1.701.397 68.814.366İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 67.030.225İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.701.397 1.784.141Diğer Dönen Varlıklar5.907.065 4.220.633İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 5.907.065 4.220.633ARA TOPLAM291.313.629 339.588.978TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR291.313.629 339.588.978DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar558.939.058 488.334.807Arazi ve Arsalar12 498.000 158.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 556.650.000 486.400.000Taşıtlar12 895.256 865.141Mobilya ve Demirbaşlar12 884.336 888.602Özel Maliyetler12 11.466 23.064Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.593 51.231Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 47.593 51.231Peşin Ödenmiş Giderler3.639.942İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.639.942Diğer Duran Varlıklar1.819.971 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 1.819.971TOPLAM DURAN VARLIKLAR560.806.622 492.025.980TOPLAM VARLIKLAR852.120.251 831.614.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.314.649 51.351.685İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.314.649 51.351.685Banka Kredileri35 51.314.649 51.351.685Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.428.009 19.212.408İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.428.009 19.212.408Banka Kredileri35 33.428.009 19.212.408Ticari Borçlar217.157.562 300.810.809İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 123.791.003 227.750.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 93.366.559 73.060.216Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 122.551 71.362Diğer Borçlar10.839 29.501İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.839 29.501Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 643.483 568.603Kısa Vadeli Karşılıklar351.981 347.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 81.981 77.957Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 270.000 270.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.036.192 3.210.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.036.192 3.210.507ARA TOPLAM307.065.266 375.602.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.065.266 375.602.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar95.689.121 97.854.166İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar95.689.121 97.854.166Banka Kredileri35 95.689.121 97.854.166Diğer Borçlar138.518.144 62.941.414İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 67.030.225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 71.487.919 62.941.414Uzun Vadeli Karşılıklar432.517 268.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 432.517 268.877Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 58.219.662 68.716.121TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.859.444 229.780.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER599.924.710 605.383.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.195.541 226.231.548Ödenmiş Sermaye19 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.633.539 152.182.826Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.633.539 152.182.826Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 181.684.545 152.194.282Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -51.006 -11.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.583.343 15.429.325Yasal Yedekler19 2.583.343 15.429.325Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 36.062.064 30.854.536Net Dönem Karı veya Zararı29 11.916.595 7.764.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR252.195.541 226.231.548TOPLAM KAYNAKLAR852.120.251 831.614.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 406.382.804 348.326.897Satışların Maliyeti20 -349.389.219 -285.859.278TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.993.585 62.467.619BRÜT KAR (ZARAR)56.993.585 62.467.619Genel Yönetim Giderleri21 -4.534.373 -9.840.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.528.322 4.089.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.458.861 -4.758.925ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.528.673 51.958.639FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.528.673 51.958.639Finansman Gelirleri25 9.533.310 15.006.943Finansman Giderleri25 -44.446.103 -56.995.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.615.880 9.970.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.699.285 -2.205.587Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.567.687 -1.332.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -4.131.598 -872.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.916.595 7.764.862DÖNEM KARI (ZARARI)11.916.595 7.764.862Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 11.916.595 7.764.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.530.114 14.932.901Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 37.808.029 44.276.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 51.006 -17.072Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.328.921 -29.326.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -8.328.921 -29.326.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.530.114 14.932.901TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.446.709 22.697.763Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.446.709 22.697.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971119BIST