***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.10.2021 19:05
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 117.658.791 1.860 11.342.219 23.361.106 10.671.000 183.034.976 183.034.976
Transferler
19 -10.671.000 -10.671.000 -10.671.000
Dönem Karı (Zararı)
29 34.535.491 -13.316 204.355 10.466.645 7.764.861 52.958.036 52.958.036
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 909.536 909.536 909.536
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -9.202.254 -3.882.750 -13.085.006 -13.085.006
Transferler
19 239.024 1.324.778 -7.764.861 -6.201.060 -6.201.060
Dönem Karı (Zararı)
29 29.490.263 -39.550 11.916.595 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.541 252.195.541
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.723.263 183.673.596
Dönem Karı (Zararı)
11.916.595 7.764.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 11.916.595 7.764.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.062.467 37.690.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 12.062.188 8.214.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-386.303 71.655
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -386.303 71.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-116.959 -4.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -112.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.024 -4.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -10.496.459 29.408.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.744.201 138.218.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.797.661 -23.477.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 9.797.661 -23.477.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.929 -12.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.929 -12.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -878.526 -492.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.653.247 177.475.819
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -103.959.590 150.304.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 20.306.343 27.171.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 51.189 -207.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.662 13.136.968
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -18.662 13.136.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.451.715 -28.203.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 67.246.508 -66.027.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 73.205.207 37.823.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.723.263 183.673.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.714.545 -142.412.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-35.774 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -35.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.468.559 -79.337.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -64.468.559 -79.337.625
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-210.212 -63.075.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.013.520 45.554.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.013.520 45.554.636
Kredilerden Nakit Girişleri
35 12.013.520 45.554.636
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.022.238 86.815.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.022.238 86.815.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 171.992.206 85.176.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.014.444 171.992.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
41 198.014.444 171.950.050
Ticari Alacaklar
82.717.044 92.514.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 82.717.044 92.514.705
Diğer Alacaklar
67.359 61.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 67.359 61.430
Stoklar
9 2.906.320 2.027.794
Peşin Ödenmiş Giderler
1.701.397 68.814.366
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 67.030.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.701.397 1.784.141
Diğer Dönen Varlıklar
5.907.065 4.220.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.907.065 4.220.633
ARA TOPLAM
291.313.629 339.588.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
291.313.629 339.588.978
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
558.939.058 488.334.807
Arazi ve Arsalar
12 498.000 158.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 556.650.000 486.400.000
Taşıtlar
12 895.256 865.141
Mobilya ve Demirbaşlar
12 884.336 888.602
Özel Maliyetler
12 11.466 23.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.593 51.231
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 47.593 51.231
Peşin Ödenmiş Giderler
3.639.942
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.639.942
Diğer Duran Varlıklar
1.819.971 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 1.819.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
560.806.622 492.025.980
TOPLAM VARLIKLAR
852.120.251 831.614.958
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.314.649 51.351.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.314.649 51.351.685
Banka Kredileri
35 51.314.649 51.351.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.428.009 19.212.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.428.009 19.212.408
Banka Kredileri
35 33.428.009 19.212.408
Ticari Borçlar
217.157.562 300.810.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 123.791.003 227.750.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 93.366.559 73.060.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 122.551 71.362
Diğer Borçlar
10.839 29.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.839 29.501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 643.483 568.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
351.981 347.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 81.981 77.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 270.000 270.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.036.192 3.210.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.036.192 3.210.507
ARA TOPLAM
307.065.266 375.602.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.065.266 375.602.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
95.689.121 97.854.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
95.689.121 97.854.166
Banka Kredileri
35 95.689.121 97.854.166
Diğer Borçlar
138.518.144 62.941.414
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 67.030.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 71.487.919 62.941.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
432.517 268.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 432.517 268.877
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 58.219.662 68.716.121
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.859.444 229.780.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
599.924.710 605.383.410
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.195.541 226.231.548
Ödenmiş Sermaye
19 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.633.539 152.182.826
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.633.539 152.182.826
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 181.684.545 152.194.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -51.006 -11.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.583.343 15.429.325
Yasal Yedekler
19 2.583.343 15.429.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 36.062.064 30.854.536
Net Dönem Karı veya Zararı
29 11.916.595 7.764.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.195.541 226.231.548
TOPLAM KAYNAKLAR
852.120.251 831.614.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 406.382.804 348.326.897
Satışların Maliyeti
20 -349.389.219 -285.859.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.993.585 62.467.619
BRÜT KAR (ZARAR)
56.993.585 62.467.619
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.534.373 -9.840.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.528.322 4.089.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.458.861 -4.758.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.528.673 51.958.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.528.673 51.958.639
Finansman Gelirleri
25 9.533.310 15.006.943
Finansman Giderleri
25 -44.446.103 -56.995.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.615.880 9.970.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.699.285 -2.205.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.567.687 -1.332.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.131.598 -872.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.916.595 7.764.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.916.595 7.764.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 11.916.595 7.764.862
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.530.114 14.932.901
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 37.808.029 44.276.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 51.006 -17.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.328.921 -29.326.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.328.921 -29.326.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.530.114 14.932.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.446.709 22.697.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.446.709 22.697.763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971119
BIST