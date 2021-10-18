***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 152.194.282 -11.456 11.546.574 34.737.286 7.764.861 226.231.548 226.231.548Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -9.202.254 -3.882.750 -13.085.005 -13.085.005Transferler19 239.024 1.324.778 -7.764.861 -6.201.060 -6.201.060Dönem Karı (Zararı)29 29.490.263 -39.550 11.916.595 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.542 252.195.542Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 181.684.545 -51.006 2.583.344 36.062.064 11.916.595 252.195.542 252.195.542Transferler19 279.837 5.783.255 -11.916.595 -5.853.503 -5.853.503Dönem Karı (Zararı)29 -1.994.966 17.447 3.178.019 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 179.689.579 -33.559 2.863.182 41.845.319 3.178.019 247.542.539 247.542.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.988.595 -46.422.659Dönem Karı (Zararı)3.178.019 9.598.990Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29 3.178.019 9.598.990Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.103.327 -3.516.241Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 8.711.745 5.838.344Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.042 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 10.042Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.110 -564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 114.510Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -14.400 -564Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 7.281.430 -9.354.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler86.707.249 -52.505.408Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.226.820 32.753.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -10.409.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 59.226.820 43.163.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.354 3.838İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -13.354 3.838Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -6.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.903.512 -186.961.473İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 125.455.584 -139.933.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -81.552.072 -47.027.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 355.868 225.513Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.661 3.060.390İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.661 3.060.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.763.506 98.412.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -8.242.694 71.081.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -8.520.812 27.330.821Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları105.988.595 -46.422.659YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.450.944 -21.619.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.172.561 -21.619.774Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -60.172.561 -21.619.774Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.721.617FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.446.039 -10.265.036Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-24.446.039 -10.265.036Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları35 -24.446.039 -10.265.036YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.091.612 -78.307.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.091.612 -78.307.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ198.014.444 171.950.050DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ222.106.056 93.642.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri41 222.106.058 198.014.444Ticari Alacaklar23.490.224 82.717.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.490.224 82.717.044Diğer Alacaklar80.713 67.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 80.713 67.359Stoklar9 2.913.072 2.906.320Peşin Ödenmiş Giderler866.900 1.701.397İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 866.900 1.701.397Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 1.007.842Diğer Dönen Varlıklar15.796.385 5.907.065İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 15.796.385 5.907.065ARA TOPLAM266.261.194 291.313.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.261.194 291.313.629DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar607.701.569 558.939.058Arazi ve Arsalar12 878.000 498.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 545.460.985 556.650.000Taşıtlar12 1.174.506 895.256Mobilya ve Demirbaşlar12 1.317.630 884.336Özel Maliyetler12 7.674 11.466Yapılmakta Olan Yatırımlar12 58.862.774Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.926 47.593Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 45.926 47.593Diğer Duran Varlıklar1.819.971İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.819.971TOPLAM DURAN VARLIKLAR607.747.495 560.806.622TOPLAM VARLIKLAR874.008.689 852.120.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.879.857 51.314.649İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.879.857 51.314.649Banka Kredileri35 40.879.857 51.314.649Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.214.500 33.428.009İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.214.500 33.428.009Banka Kredileri35 24.214.500 33.428.009Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar261.061.075 217.157.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 249.246.587 123.791.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.814.488 93.366.559Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 478.419 122.551Diğer Borçlar15.500 10.839İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.500 10.839Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 643.483Kısa Vadeli Karşılıklar366.381 351.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 96.381 81.981Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 270.000 270.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.141.245 4.036.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.141.245 4.036.192ARA TOPLAM329.156.977 307.065.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER329.156.977 307.065.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar90.891.383 95.689.121İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar90.891.383 95.689.121Banka Kredileri35 90.891.383 95.689.121Diğer Borçlar140.555.667 138.518.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 67.030.225 67.030.225İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 73.525.442 71.487.919Uzun Vadeli Karşılıklar361.031 432.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 361.031 432.517Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 65.501.092 58.219.662TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER297.309.173 292.859.444TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER626.466.150 599.924.710ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.542.539 252.195.541Ödenmiş Sermaye19 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.656.020 181.633.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.656.020 181.633.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 179.689.579 181.684.545Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -33.559 -51.006Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.863.181 2.583.343Yasal Yedekler19 2.863.181 2.583.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 41.845.319 36.062.064Net Dönem Karı veya Zararı19 3.178.019 11.916.595TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.542.539 252.195.541TOPLAM KAYNAKLAR874.008.689 852.120.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 241.653.952 230.484.151Satışların Maliyeti20 -216.693.931 -199.617.647TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.960.021 30.866.504BRÜT KAR (ZARAR)24.960.021 30.866.504Genel Yönetim Giderleri21 -9.781.352 -4.936.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 13.701.959 2.280.160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.266.150 -794.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.614.478 27.415.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.614.478 27.415.674Finansman Gelirleri25 29.206.951 5.438.387Finansman Giderleri25 -39.837.683 -31.375.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.983.746 1.478.512Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.805.727 8.120.478Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -689.358Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -9.805.727 8.809.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.178.019 9.598.990DÖNEM KARI (ZARARI)3.178.019 9.598.990Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 3.178.019 9.598.990Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.970.872 -1.929.385Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -2.557.648 -2.454.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 33.559 -19.526Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler553.217 544.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 553.217 544.186Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.970.872 -1.929.385TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.207.147 7.669.605Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.207.147 7.669.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971269BIST