***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak ve Şirketimizin 07.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden muhtelif tertipler halinde toplam 300.000.000,- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar ve azami 5 (beş) yıl vadeli tahvillerin çıkarılmasına, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine ilişkin 14.06.2021 tarihli ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararını almıştır. İlgili Yönetim Kurulu Kararı örneği ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945898BIST