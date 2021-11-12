***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 07.10.2021 tarih ve 51/1488 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvil ihracının talep toplama işlemi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 250.500.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977441BIST