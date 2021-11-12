***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 17:27
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 07.10.2021 tarih ve 51/1488 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvil ihracının talep toplama işlemi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 250.500.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977441
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1060
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0249
En Düşük
9,8824
18:0511,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4818
En Düşük
11,3199
18:05599,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,38
|Açılış
|: 599,64
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0076
|10,0093
|% 1,07
|
|Euro
|11,4596
|11,4711
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,3915
|13,4587
|% 1,47
|
|Frank
|10,8258
|10,8910
|% 1,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6740
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|0,70
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,78
|