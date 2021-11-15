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***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2021 09:51
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle


***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli Tahvil İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSPLENK2314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
2
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 07.10.2021 tarih ve 51/1488 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvil ihracının talep toplama işlemi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 250.500.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977647


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ELITE 19,72 91.724.527 % 9,98  
DOBUR 136,00 8.297.360 % 9,94  
DIRIT 4,89 445.249 % 9,89  
TDGYO 7,45 36.713.437 % 9,88  
IHAAS 4,47 31.288.226 % 9,83  
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Sterlin 13,6708 13,7394 % 1,67  
Frank 10,9396 11,0055 % 1,06  
Riyal 2,7077 2,7213 % 1,26  
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Altın Ons 1.872 1.872 9,09  
Altın Gr. 613 614 10,87  
Cumhuriyet 4.059 4.120 93,00  
Tam 4.039 4.140 92,79  
Yarım 1.952 2.003 44,89  
Çeyrek 979 1.001 22,45  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 0,07  
Gümüş Gr. 8,24 8,25 0,13  
B. Petrol 82,63 82,63 0,58  
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