***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli Tahvil İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.11.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSPLENK2314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak 07.10.2021 tarih ve 51/1488 sayılı Sermaye Kurulu Kararı ile Şirketimize tahsis edilmiş olan limit dahilinde, bugün nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 728 gün vadeli, 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvil ihracının talep toplama işlemi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup 250.500.000 TL nominal ihraç başarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977647BIST