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***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2022 16:45
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemle


***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 3. Kupom Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Kupon ödeme bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.10.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri %5,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSPLENK2314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 5,0234 20,15 21,7245 12.583.617 Evet
2 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 4,8151 19,31 20,759 12.061.825,5 Evet
3 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 4,8634 19,51 20,9825 12.182.817 Evet
4
5
6
7
8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 27.07.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.500.000 TL nominal değerli TRSPLENK2314 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055064


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Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76  
Seans Raporu 17:59
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