***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 3. Kupom ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ödeme bildirimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.11.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri %5,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSPLENK2314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 5,0234 20,15 21,7245 12.583.617 Evet2 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 4,8151 19,31 20,759 12.061.825,5 Evet3 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 4,8634 19,51 20,9825 12.182.817 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 27.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 250.500.000 TL nominal değerli TRSPLENK2314 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055064BIST