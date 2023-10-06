***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBora Kıraç CFO 0216 325 73 30 b.kirac@palmet.comDuygu Seçilmiş Kurumsal Finans Müd. 0216 325 73 30 d.secilmis@palmet.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 2003 yılında ve 4646 sayılı kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı tebliğ, karar ve yönetmelikler doğrultusunda, doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. EPDK tarafından tahsis edilen 30 yıl süreli Erzurum Büyükşehir, Ilıca ve Aşkale belediyelerine münhasıran gaz dağıtım faaliyetini sürdürmekte ve 180.000 adet aboneye hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri ve gelirleri EDPK tarafından düzenlenen tarife gelirleri ile yönetilen firmada 48 kişi istihdam edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200846BIST