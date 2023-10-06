***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2023 15:47
***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bora Kıraç CFO 0216 325 73 30 b.kirac@palmet.com
Duygu Seçilmiş Kurumsal Finans Müd. 0216 325 73 30 d.secilmis@palmet.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 2003 yılında ve 4646 sayılı kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı tebliğ, karar ve yönetmelikler doğrultusunda, doğalgaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. EPDK tarafından tahsis edilen 30 yıl süreli Erzurum Büyükşehir, Ilıca ve Aşkale belediyelerine münhasıran gaz dağıtım faaliyetini sürdürmekte ve 180.000 adet aboneye hizmet vermektedir. Tüm hizmetleri ve gelirleri EDPK tarafından düzenlenen tarife gelirleri ile yönetilen firmada 48 kişi istihdam edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200846
BIST
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17:328.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,98
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3227,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0721
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3229,1784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0051
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:321.624,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.624,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:30
|GIPTA
|42,68
|1.075.278.792
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.562.997
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.590.213.271
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,06
|131.868.999
|% -5,23
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,38
|86.465.239
|% -4,34
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|THYAO
|240,00
|6.342.442.358
|% -0,62
|
|PETKM
|23,68
|5.384.131.031
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|EREGL
|44,80
|4.736.524.105
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.456.639.907
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,91
|2.119.679.132
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6173
|27,6227
|% 0,25
|
|Euro
|29,1393
|29,1522
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5426
|33,7108
|% 0,16
|
|Frank
|30,0988
|30,2801
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,24
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.097
|90,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,01
|0,42
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|-0,28
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45DMRGD
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 282 adet işlem
-
17:44VBTYZ
Yüzde 9.64 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 802 adet işlem
-
17:43EUKYO
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 561 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 76 kaybederek (% -0.27 ) 7, 379
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, MRSHL, BRSAN, HATSN, TETMT, MIPAZ, ISYAT, TRCAS, GIPTA, BUCIM