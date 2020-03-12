***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
12.03.2020 18:11
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Açıklamalar
I. GENEL BİLGİLER
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Şirketin Ticaret Unvanı
PALMET ENERJİ AŞ.
Ticaret Sicili Numarası
201308
Merkez Adresi
Bulgurlu Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul
İletişim Bilgileri
+ 90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 Fax
Internet Sitesi
www.palmet.com
Şirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler
31.12.2019
31.12.2018
Sahiplik Oranı %
Hisse tutarı
Sahiplik Oranı %
Hisse tutarı
Bülent Doğanay Samuray
86,00
107.500.000
86,00
107.500.000
Muzaffer Yücel
1,00
1.250.000
1,00
1.250.000
Cengizhan Güngör
1,00
1.250.000
1,00
1.250.000
Pal-Tur AŞ.
3,00
3.750.000
3,00
3.750.000
Palmet Mühendislik AŞ.
9,00
11.250.000
9,00
11.250.000
Toplam
100,00
125.000.000
100,00
125.000.000
Sermaye Taahhütleri (-)
0
(18.750.000)
Toplam
125.000.000
106.250.000
İmtiyazlı pay durumu
Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
Şirketimiz ikisi bağımsız, beş kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup, üst düzey yöneticiler çoğunlukla grup dahilinde bulunan şirketlerde çeşitli görevler almaktadır.
31.12.2019 itibariyle iştirakler dahil
personel sayısı: 194
Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler
Yönetim Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
2.466.533 TL dir.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
Yoktur
III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.
IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE
FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
31.12.2018
Girişler
Çıkışlar
Transfer
Değer Artışı
31.12.2019
Maliyet
Arazi ve Arsalar
2.128.716
(1.970.716)
158.000
Doğalgaz dağıtım ağı
1.046.610.045
176.075.244
(16.002)
100.440.759
1.323.110.046
Binalar
107.604.521
107.604.521
Fabrika Binası Makina Tesisler ve Cihazlar
275.079.036
1.596.469
1.970.717
13.132.809
291.779.031
Makina Tesisler ve Cihazlar
6.504.461
227.296
(4.834)
6.726.923
Taşıtlar
3.447.377
1.020.242
(730.646)
0
0
3.736.973
Demirbaşlar
6.398.887
794.094
(13.851)
16.002
0
7.195.132
Özel maliyetler
1.795.770
421.000
0
0
0
2.216.770
Yapılmakta olan yatırımlar
40.012.146
507.679
0
0
0
40.519.825
Toplam
1.489.580.959
180.642.025
(749.332)
1
113.573.568
1.783.047.221
Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü
Şirketimiz, Palmet Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimiyle paylaşılmaktadır. Bu tespitlere yönelik belirlenen eylem planları ve taahhütleri iç denetim birimi tarafından ayrıca takip edilmektedir.
Şirketimizin iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları ilk seviye olarak Yönetim Kurulu, ikinci seviye olarak üst düzey yöneticilerimiz ve üçüncü seviye olarak İç Denetim ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak yapılan iç denetim çalışmaları çerçevesinde denetlenmektedir.
31.12.2018
Doğrudan Oy
Dolaylı Oy
Toplam
Konsolidasyona dahil edilen kuruluş
Hakkı
Hakkı
Oy Hakkı
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
--
88,11
88,11
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
--
88,11
88,11
Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş.
--
86,67
86,67
Palmet Gaz Grup A.Ş.
99,00
--
99,00
Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
99,94
--
99,94
Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
0,10
98,70
98,80
Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.
--
98,88
98,88
Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
99,78
--
99,78
Palport Elektrik Ticaret A.Ş.
99,50
--
99,50
Palmet Elektrik Grup A.Ş.
99,00
--
99,00
Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı
--
70,90
70,90
31.12.2019
Doğrudan Oy
Dolaylı Oy
Toplam
Konsolidasyona dahil edilen kuruluş
Hakkı
Hakkı
Oy Hakkı
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
--
88,11
88,11
Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.
--
88,11
88,11
Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş.
--
86,67
86,67
Palmet Gaz Grup A.Ş.
99,00
--
99,00
Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
99,94
--
99,94
Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.
0,10
98,70
98,80
Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.
--
98,88
98,88
Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
99,78
--
99,78
Palport Elektrik Ticaret A.Ş.
99,50
--
99,50
Palmet Elektrik Grup A.Ş.
99,00
--
99,00
Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı
--
70,90
70,90
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Şirketimiz, kendi paylarını iktisap etmemiştir.
Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirketimiz 2019 hesap dönemi içerisinde İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup Bağımsız Denetim Raporunda, Şirketimizin (TMS) Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava söz konusu değildir.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Faaliyet hedefleri Elektrik Üretim faaliyetleri dışında bütçelenen değerlerden önemli bir sapma göstermemiş olup planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul kararlarına uygun faaliyet gösterilmiştir.
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
2019 yılı içinde 2 olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.
08.10.2019 Sermayenin nakit olarak taahhüt edilen
Kısmın yedeklerden karşılanması
26.04.2019 Şirketin ana sözleşmesindeki SPK mevzuatı ile ilgili maddelerde değişiklikler
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
2019 yılı içerisinde bu konularda bir harcama yapılmamıştır.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Şirketler topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği
Şirketimizin bu bentte bahsedilen şekilde bir riski bulunmamaktadır.
V. FİNANSAL DURUM
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu
Şirketimiz planlanan iş sonuçlarına Elektrik üretim faaliyetleri haricinde büyük ölçüde ulaşmış olup, başlangıç aşamasında ve devam eden projelere ilişkin orta vadeli iç veya dış kaynaklı kredi kullanılması sureti ile planlanan faaliyetlere ulaşılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler büyük oranda tutturulmuştur.
Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler
Gaz dağıtım şirketlerinde düzenlenmiş tarifeler üzerinden elde edilen gelirler nedeni ile gelecekte abone büyümelerine paralel ve enflasyon oranında gelir artışları beklenmektedir.
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
Bağımsız
Denetimden
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
31.12.2019
31.12.2018
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
621.703.624
540.997.001
Ödenmiş Sermaye
125.000.000
106.250.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
588.878.254
513.693.464
Diğer Kazanç/Kayıplar
(407.518)
(258.289)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.827.517
23.090.800
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
(116.063.364)
(77.886.283)
Net Dönem Karı/Zararı
468.735
(23.892.691)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.123.690
77.045.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
723.827.314
618.042.313
TOPLAM KAYNAKLAR
2.839.173.296
2.322.998.925
Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Kısa vadeli borçların, tahvil ihraç edilmek suretiyle orta ve uzun vadeli hale getirilmesi ve proje finansmanı çalışmalarımız devam etmektedir.
Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
Şirketimiz, sahip olduğu iştiraklerin halen devam eden yatırımlarına finansman desteği sağlaması nedeniyle kar dağıtım kararı almamaktadır.
VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler
Grup bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi bölümü ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler
Grup şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı çerçevesinde İç Denetim ve Risk Yönetimi bölümü denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp aksiyon alma durumu izlenmektedir.
Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler
Belirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
Şirketimiz 2019 faaliyet döneminde, bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİ
Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi
2019 dönemi içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.
Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler
Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar
Konsolide raporlar, İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Ayrıca iç denetim ve risk komitesi periyodik toplantılar ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı
Yönetim organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Doğanay SAMURAY
(T.C. Kimlik No11288508294)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No 50518333176)
Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Doruk SAMURAY (T.C. Kimlik No 11291508120)
Yönetim Kurulu Üyesi
H. Esin AKBULUT
(T.C. Kimlik No 13465069734)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827692
BIST