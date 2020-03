***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2019AçıklamalarI. GENEL BİLGİLERRaporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Şirketin Ticaret UnvanıPALMET ENERJİ AŞ.Ticaret Sicili Numarası201308Merkez AdresiBulgurlu Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbulİletişim Bilgileri+ 90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 FaxInternet Sitesiwww.palmet.comŞirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler31.12.201931.12.2018Sahiplik Oranı %Hisse tutarıSahiplik Oranı %Hisse tutarıBülent Doğanay Samuray86,00107.500.00086,00107.500.000Muzaffer Yücel1,001.250.0001,001.250.000Cengizhan Güngör1,001.250.0001,001.250.000Pal-Tur AŞ.3,003.750.0003,003.750.000Palmet Mühendislik AŞ.9,0011.250.0009,0011.250.000Toplam100,00125.000.000100,00125.000.000Sermaye Taahhütleri (-)(18.750.000)Toplam125.000.000106.250.000İmtiyazlı pay durumuŞirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgilerŞirketimiz ikisi bağımsız, beş kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup, üst düzey yöneticiler çoğunlukla grup dahilinde bulunan şirketlerde çeşitli görevler almaktadır.31.12.2019 itibariyle iştirakler dahilpersonel sayısı: 194Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerYönetim Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARSağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları2.466.533 TL dir.Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgilerYokturIII. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIŞirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.IV. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VEFAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER31.12.2018GirişlerÇıkışlarTransferDeğer Artışı31.12.2019MaliyetArazi ve Arsalar2.128.716(1.970.716)158.000Doğalgaz dağıtım ağı1.046.610.045176.075.244(16.002)100.440.7591.323.110.046Binalar107.604.521107.604.521Fabrika Binası Makina Tesisler ve Cihazlar275.079.0361.596.4691.970.71713.132.809291.779.031Makina Tesisler ve Cihazlar6.504.461227.296(4.834)6.726.923Taşıtlar3.447.3771.020.242(730.646)3.736.973Demirbaşlar6.398.887794.094(13.851)16.0027.195.132Özel maliyetler1.795.770421.0002.216.770Yapılmakta olan yatırımlar40.012.146507.67940.519.825Toplam1.489.580.959180.642.025(749.332)113.573.5681.783.047.221Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşüŞirketimiz, Palmet Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sonucu ortaya çıkan tespitler ilgili birimlerle, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimiyle paylaşılmaktadır. Bu tespitlere yönelik belirlenen eylem planları ve taahhütleri iç denetim birimi tarafından ayrıca takip edilmektedir.Şirketimizin iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve etkinliği, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları ilk seviye olarak Yönetim Kurulu, ikinci seviye olarak üst düzey yöneticilerimiz ve üçüncü seviye olarak İç Denetim ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından takip edilmekte ve periyodik olarak yapılan iç denetim çalışmaları çerçevesinde denetlenmektedir.31.12.2018Doğrudan OyDolaylı OyToplamKonsolidasyona dahil edilen kuruluşHakkıHakkıOy HakkıPalgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.--88,1188,11Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.--88,1188,11Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş.--86,6786,67Palmet Gaz Grup A.Ş.99,00--99,00Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.99,94--99,94Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.0,1098,7098,80Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.--98,8898,88Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.99,78--99,78Palport Elektrik Ticaret A.Ş.99,50--99,50Palmet Elektrik Grup A.Ş.99,00--99,00Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı--70,9070,9031.12.2019Doğrudan OyDolaylı OyToplamKonsolidasyona dahil edilen kuruluşHakkıHakkıOy HakkıPalgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.--88,1188,11Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.--88,1188,11Palmet- Manitoba International Mühendislik ve Müteahhitlik Ticaret A.Ş.--86,6786,67Palmet Gaz Grup A.Ş.99,00--99,00Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.99,94--99,94Ales Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.0,1098,7098,80Gasline Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.--98,8898,88Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.99,78--99,78Palport Elektrik Ticaret A.Ş.99,50--99,50Palmet Elektrik Grup A.Ş.99,00--99,00Delta Ales Palport Elektrik Ticaret İş Ortaklığı--70,9070,90Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgilerŞirketimiz, kendi paylarını iktisap etmemiştir.Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalarŞirketimiz 2019 hesap dönemi içerisinde İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş olup Bağımsız Denetim Raporunda, Şirketimizin (TMS) Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilerŞirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava söz konusu değildir.Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalarŞirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmelerFaaliyet hedefleri Elektrik Üretim faaliyetleri dışında bütçelenen değerlerden önemli bir sapma göstermemiş olup planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Genel Kurul kararlarına uygun faaliyet gösterilmiştir.Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler2019 yılı içinde 2 olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.08.10.2019 Sermayenin nakit olarak taahhüt edilenKısmın yedeklerden karşılanması26.04.2019 Şirketin ana sözleşmesindeki SPK mevzuatı ile ilgili maddelerde değişikliklerŞirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler2019 yılı içerisinde bu konularda bir harcama yapılmamıştır.Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerŞirketler topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir.Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediğiŞirketimizin bu bentte bahsedilen şekilde bir riski bulunmamaktadır.V. FİNANSAL DURUMFinansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumuŞirketimiz planlanan iş sonuçlarına Elektrik üretim faaliyetleri haricinde büyük ölçüde ulaşmış olup, başlangıç aşamasında ve devam eden projelere ilişkin orta vadeli iç veya dış kaynaklı kredi kullanılması sureti ile planlanan faaliyetlere ulaşılmaktadır. Belirlenen stratejik hedefler büyük oranda tutturulmuştur.Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentilerGaz dağıtım şirketlerinde düzenlenmiş tarifeler üzerinden elde edilen gelirler nedeni ile gelecekte abone büyümelerine paralel ve enflasyon oranında gelir artışları beklenmektedir.Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleriBağımsızDenetimdenBağımsızDenetimdenGeçmişGeçmişCariDönemÖncekiDönem31.12.201931.12.2018ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar621.703.624540.997.001Ödenmiş Sermaye125.000.000106.250.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları588.878.254513.693.464Diğer Kazanç/Kayıplar(407.518)(258.289)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.827.51723.090.800Geçmiş Yıllar Karları/Zararları(116.063.364)(77.886.283)Net Dönem Karı/Zararı468.735(23.892.691)Kontrol Gücü Olmayan Paylar102.123.69077.045.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR723.827.314618.042.313TOPLAM KAYNAKLAR2.839.173.2962.322.998.925Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemlerKısa vadeli borçların, tahvil ihraç edilmek suretiyle orta ve uzun vadeli hale getirilmesi ve proje finansmanı çalışmalarımız devam etmektedir.Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriŞirketimiz, sahip olduğu iştiraklerin halen devam eden yatırımlarına finansman desteği sağlaması nedeniyle kar dağıtım kararı almamaktadır.VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİVarsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgilerGrup bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi bölümü ile faaliyetleri etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgilerGrup şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı çerçevesinde İç Denetim ve Risk Yönetimi bölümü denetim konusu ile sınırlı olmak üzere raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip raporları da hazırlanıp aksiyon alma durumu izlenmektedir.Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük risklerBelirlenmiş, aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.VII. DİĞER HUSUSLARFaaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalarŞirketimiz 2019 faaliyet döneminde, bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET FAALİYETLERİBir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi2019 dönemi içerisinde böyle bir durum yaşanmamıştır.Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgilerKonsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalarKonsolide raporlar, İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Ayrıca iç denetim ve risk komitesi periyodik toplantılar ile çalışmalarını sürdürmektedir.Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmıYönetim organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.Yönetim Kurulu BaşkanıBülent Doğanay SAMURAY(T.C. Kimlik No11288508294)Yönetim Kurulu Başkan VekiliMuzaffer YÜCEL(T.C. Kimlik No 50518333176)Yönetim Kurulu ÜyesiCemal Doruk SAMURAY (T.C. Kimlik No 11291508120)Yönetim Kurulu ÜyesiH. Esin AKBULUT(T.C. Kimlik No 13465069734)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827692BIST