***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2020 18:11
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 358.437.647 269.777 269.777 32.467.460 -70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030
Transferler
30 25.000.000 -9.376.660 -7.202.132 -8.421.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 155.255.817 -528.066 -23.892.691 130.835.060 18.195.512 149.030.572
Sermaye Arttırımı
30 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Kar Payları
-23.014 -23.014
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 9.086.725 9.086.725
Dönem Sonu Bakiyeler
106.250.000 513.693.464 -258.289 23.090.800 -77.886.283 -23.892.691 540.997.001 77.045.312 618.042.313
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
106.250.000 513.693.464 -258.289 23.090.800 -77.886.283 -23.892.691 540.997.001 77.045.312 618.042.313
Transferler
30 31.576.497 736.717 -38.177.081 23.892.691 18.028.824 18.028.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 75.184.790 -149.229 468.735 75.504.296 27.669.951 103.174.247
Sermaye Arttırımı
30 -12.826.497 -12.826.497 -12.826.497
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.591.573 -2.591.573
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 588.878.254 -407.518 23.827.517 -116.063.364 468.735 621.703.624 102.123.690 723.827.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.063.721 145.677.486
Dönem Karı (Zararı)
3.161.415 -20.960.001
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.161.415 -20.960.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.798.578 -133.561.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 37.368.856 28.906.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.320.149 -10.555
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.153.274 -191.833
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 166.875 181.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.505.092 46.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.199.605 -20.149
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -8.893 -45.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -296.594 112.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 47.614.665 51.076.052
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -213.580.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
95.103.728 300.198.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.611.073 -158.007.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 28.739.540 -28.840.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -135.350.613 -129.167.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.003 202.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -113.003 202.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -740.468 -3.413.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.144.297 257.612.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 109.068.989 -77.480.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 73.075.308 335.092.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.224.267 -1.246.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.287.514 18.229.643
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -92 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 86.287.606 18.229.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.087.806 186.822.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -148.159.132 6.689.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 80.071.326 180.133.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.063.721 145.677.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-329.244.438 -150.203.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.847 -442.004
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 79.847 -442.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-182.095.157 -149.792.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -182.095.157 -149.792.915
Alınan Temettüler
35 8.683 31.555
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147.237.811 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.426.642 170.473.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.434.891 169.830.200
Kredilerden Nakit Girişleri
47 145.434.891 39.830.200
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 150.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.739.671 -5.399.441
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -202.739.671 -5.399.441
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -18.578 -207.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.750.000 6.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.754.075 165.947.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.754.075 165.947.815
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
435.130.908 269.183.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
400.376.833 435.130.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 400.293.042 435.196.900
Finansal Yatırımlar
47 51.149 0
Ticari Alacaklar
390.649.492 285.191.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 146.818 28.886.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 390.502.674 256.305.335
Diğer Alacaklar
868.178 767.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 868.178 767.548
Stoklar
10 4.330.727 3.590.259
Peşin Ödenmiş Giderler
153.722.505 3.720.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 153.722.505 3.720.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 4.201 4.633
Diğer Dönen Varlıklar
29 23.492.255 22.234.220
ARA TOPLAM
973.411.549 750.705.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
973.411.549 750.705.336
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 412.408 412.408
Ticari Alacaklar
251.526 239.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 251.526 239.153
Maddi Duran Varlıklar
14 1.776.982.647 1.480.504.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.871.203 72.478.433
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 71.871.203 72.478.433
Peşin Ödenmiş Giderler
6.570.422 3.418.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.570.422 3.418.961
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 7.216.575 6.686.691
Diğer Duran Varlıklar
29 2.456.966 8.553.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.865.761.747 1.572.293.589
TOPLAM VARLIKLAR
2.839.173.296 2.322.998.925
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
394.150.974 387.008.483
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
187.187.786 203.068.356
Banka Kredileri
6 187.187.786 203.068.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
206.963.188 183.940.127
Banka Kredileri
47 206.963.188 183.940.127
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 56.551.774 57.975.092
Ticari Borçlar
843.743.624 599.573.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 342.172.900 233.103.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 501.570.724 366.470.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 462.421 1.447.882
Diğer Borçlar
151.922 404.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 92
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 151.922 404.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 3.078.892 2.317.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.475.134 2.187.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.546.173 1.249.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 928.961 937.854
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 4.862.089 5.206.768
ARA TOPLAM
1.305.476.830 1.056.120.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.305.476.830 1.056.120.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
408.724.159 321.766.690
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
408.724.159 321.766.690
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 408.724.159 321.766.690
Diğer Borçlar
167.002.335 142.487.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 167.002.335 142.487.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.420.871 2.003.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.420.871 2.003.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 230.721.787 182.577.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
809.869.152 648.835.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.115.345.982 1.704.956.612
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
621.703.624 540.997.001
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 106.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
588.470.736 513.435.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 588.878.254 513.693.464
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -407.518 -258.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 23.827.517 23.090.800
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -116.063.364 -77.886.283
Net Dönem Karı veya Zararı
41 468.735 -23.892.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 102.123.690 77.045.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
723.827.314 618.042.313
TOPLAM KAYNAKLAR
2.839.173.296 2.322.998.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.510.696.901 1.242.618.494
Satışların Maliyeti
31 -1.370.412.336 -1.137.542.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.284.565 105.076.275
BRÜT KAR (ZARAR)
140.284.565 105.076.275
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.893.954 -14.317.244
Pazarlama Giderleri
33 -6.150.759 -6.883.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 41.296.316 7.682.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.993.225 -6.947.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.542.943 84.610.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 15.656 19.352.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.621 -119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.554.978 103.962.827
Finansman Gelirleri
37 26.863.444 36.376.052
Finansman Giderleri
37 -176.892.774 -152.848.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.525.648 -12.509.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.364.233 -8.450.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.757.224 -5.320.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -607.009 -3.129.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.161.415 -20.960.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.161.415 -20.960.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 2.692.680 2.932.690
Ana Ortaklık Payları
41 468.735 -23.892.691
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.035.561 154.727.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 96.390.756 199.045.919
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -191.319 -677.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -21.163.876 -43.641.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.035.561 154.727.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.196.976 133.767.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.669.950 18.195.512
Ana Ortaklık Payları
50.527.026 115.572.237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827690
BIST