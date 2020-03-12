***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 358.437.647 269.777 269.777 32.467.460 -70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030Transferler30 25.000.000 -9.376.660 -7.202.132 -8.421.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 155.255.817 -528.066 -23.892.691 130.835.060 18.195.512 149.030.572Sermaye Arttırımı30 6.250.000 6.250.000 6.250.000Kar Payları-23.014 -23.014Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 9.086.725 9.086.725Dönem Sonu Bakiyeler106.250.000 513.693.464 -258.289 23.090.800 -77.886.283 -23.892.691 540.997.001 77.045.312 618.042.313Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler106.250.000 513.693.464 -258.289 23.090.800 -77.886.283 -23.892.691 540.997.001 77.045.312 618.042.313Transferler30 31.576.497 736.717 -38.177.081 23.892.691 18.028.824 18.028.824Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 75.184.790 -149.229 468.735 75.504.296 27.669.951 103.174.247Sermaye Arttırımı30 -12.826.497 -12.826.497 -12.826.497Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.591.573 -2.591.573Dönem Sonu Bakiyeler125.000.000 588.878.254 -407.518 23.827.517 -116.063.364 468.735 621.703.624 102.123.690 723.827.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.063.721 145.677.486Dönem Karı (Zararı)3.161.415 -20.960.001Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.161.415 -20.960.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.798.578 -133.561.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 37.368.856 28.906.954Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.320.149 -10.555Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.153.274 -191.833Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37 166.875 181.278Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.505.092 46.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -1.199.605 -20.149Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -8.893 -45.700Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -296.594 112.161Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 47.614.665 51.076.052Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -213.580.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler95.103.728 300.198.836Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.611.073 -158.007.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 28.739.540 -28.840.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -135.350.613 -129.167.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.003 202.318İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -113.003 202.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -740.468 -3.413.746Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler182.144.297 257.612.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 109.068.989 -77.480.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 73.075.308 335.092.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 2.224.267 -1.246.841Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.287.514 18.229.643İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -92 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 86.287.606 18.229.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.087.806 186.822.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -148.159.132 6.689.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 80.071.326 180.133.510Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları183.063.721 145.677.486YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-329.244.438 -150.203.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.847 -442.004Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 79.847 -442.004Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-182.095.157 -149.792.915Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -182.095.157 -149.792.915Alınan Temettüler35 8.683 31.555Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-147.237.811 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.426.642 170.473.693Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri295.434.891 169.830.200Kredilerden Nakit Girişleri47 145.434.891 39.830.200İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 150.000.000 130.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-202.739.671 -5.399.441Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -202.739.671 -5.399.441Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -18.578 -207.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18.750.000 6.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.754.075 165.947.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.754.075 165.947.815DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ435.130.908 269.183.093DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ400.376.833 435.130.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 400.293.042 435.196.900Finansal Yatırımlar47 51.149 0Ticari Alacaklar390.649.492 285.191.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 146.818 28.886.358İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 390.502.674 256.305.335Diğer Alacaklar868.178 767.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 868.178 767.548Stoklar10 4.330.727 3.590.259Peşin Ödenmiş Giderler153.722.505 3.720.083İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 153.722.505 3.720.083Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 4.201 4.633Diğer Dönen Varlıklar29 23.492.255 22.234.220ARA TOPLAM973.411.549 750.705.336TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR973.411.549 750.705.336DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 412.408 412.408Ticari Alacaklar251.526 239.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 251.526 239.153Maddi Duran Varlıklar14 1.776.982.647 1.480.504.070Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.871.203 72.478.433Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 71.871.203 72.478.433Peşin Ödenmiş Giderler6.570.422 3.418.961İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.570.422 3.418.961Ertelenmiş Vergi Varlığı40 7.216.575 6.686.691Diğer Duran Varlıklar29 2.456.966 8.553.873TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.865.761.747 1.572.293.589TOPLAM VARLIKLAR2.839.173.296 2.322.998.925KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar394.150.974 387.008.483İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar187.187.786 203.068.356Banka Kredileri6 187.187.786 203.068.356İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar206.963.188 183.940.127Banka Kredileri47 206.963.188 183.940.127Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 56.551.774 57.975.092Ticari Borçlar843.743.624 599.573.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 342.172.900 233.103.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 501.570.724 366.470.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 462.421 1.447.882Diğer Borçlar151.922 404.394İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 92İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 151.922 404.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 3.078.892 2.317.020Kısa Vadeli Karşılıklar2.475.134 2.187.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.546.173 1.249.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 928.961 937.854Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 4.862.089 5.206.768ARA TOPLAM1.305.476.830 1.056.120.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.305.476.830 1.056.120.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar408.724.159 321.766.690İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar408.724.159 321.766.690Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 408.724.159 321.766.690Diğer Borçlar167.002.335 142.487.757İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 167.002.335 142.487.757Uzun Vadeli Karşılıklar3.420.871 2.003.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 3.420.871 2.003.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 230.721.787 182.577.238TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER809.869.152 648.835.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.115.345.982 1.704.956.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar621.703.624 540.997.001Ödenmiş Sermaye30 125.000.000 106.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)588.470.736 513.435.175Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 588.878.254 513.693.464Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -407.518 -258.289Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 23.827.517 23.090.800Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -116.063.364 -77.886.283Net Dönem Karı veya Zararı41 468.735 -23.892.691Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 102.123.690 77.045.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR723.827.314 618.042.313TOPLAM KAYNAKLAR2.839.173.296 2.322.998.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.510.696.901 1.242.618.494Satışların Maliyeti31 -1.370.412.336 -1.137.542.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.284.565 105.076.275BRÜT KAR (ZARAR)140.284.565 105.076.275Genel Yönetim Giderleri33 -2.893.954 -14.317.244Pazarlama Giderleri33 -6.150.759 -6.883.195Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 41.296.316 7.682.236Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -12.993.225 -6.947.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)159.542.943 84.610.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 15.656 19.352.070Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.621 -119FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)159.554.978 103.962.827Finansman Gelirleri37 26.863.444 36.376.052Finansman Giderleri37 -176.892.774 -152.848.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.525.648 -12.509.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.364.233 -8.450.739Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -5.757.224 -5.320.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -607.009 -3.129.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.161.415 -20.960.001DÖNEM KARI (ZARARI)3.161.415 -20.960.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 2.692.680 2.932.690Ana Ortaklık Payları41 468.735 -23.892.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75.035.561 154.727.750Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 96.390.756 199.045.919Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -191.319 -677.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -21.163.876 -43.641.161Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.035.561 154.727.750TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.196.976 133.767.749Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.669.950 18.195.512Ana Ortaklık Payları50.527.026 115.572.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827690BIST