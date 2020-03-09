***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 17:13
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansmanını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki alternatif borçlanma araçlarının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen 4 yıl (1438 gün) vadeli 30.000.000,00 TL tutarında tahvil ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825665
BIST
17:46103.939
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -5.661,42
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:466,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:466,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1148
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:46329,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,67
|Açılış
|: 329,35
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|76.838.321
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,13
|18.613.841
|% -17,07
|
|TUCLK
|4,62
|24.640.750
|% -15,38
|
|UTPYA
|4,26
|6.300.339
|% -15,31
|
|VAKKO
|5,11
|67.033.674
|% -15,26
|
|TGSAS
|4,60
|2.739.209
|% -14,97
|
|THYAO
|10,47
|981.587.254
|% -6,01
|
|ASELS
|27,84
|875.695.238
|% -6,70
|
|GARAN
|9,30
|423.128.494
|% -7,28
|
|TUPRS
|93,65
|263.346.848
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,28
|256.970.313
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,26
|183.841.284
|% -3,08
|
|ODAS
|1,86
|226.156.613
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|201.680.028
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|256.970.313
|% -6,17
|
|THYAO
|10,47
|981.587.254
|% -6,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0048
|8,0449
|% 1,20
|
|Frank
|6,5718
|6,6114
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,26
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-8,43
|
Seans Raporu
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17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5403, 77 kaybederek (% -5.22 ) 98, 101
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17:52
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