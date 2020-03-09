***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetlerinin ve yatırımlarının finansmanını karşılamak amacıyla ve sermaye piyasalarındaki alternatif borçlanma araçlarının daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen 4 yıl (1438 gün) vadeli 30.000.000,00 TL tutarında tahvil ihraç edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825665BIST