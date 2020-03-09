***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli TRSPALM22417 ISIN kodlu tahvilin 07.09.2020 tarihli 1. kupon faiz orani % 7,6429 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825676BIST