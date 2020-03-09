PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0015
|8,0416
|% 1,15
|Frank
|6,5704
|6,6099
|% 1,74
|Riyal
|1,6256
|1,6337
|% 0,49
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,87
|Altın Gr.
|328
|328
|0,73
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|Tam
|2.165
|2.219
|8,56
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,14
|Çeyrek
|525
|537
|2,07
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-8,18
Seans Raporu
- 17:59PINSU Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
- 17:58IEYHO Yüzde -9.68 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 631, 147 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
- 17:57TGSAS Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
- 17:56TEKTU Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem