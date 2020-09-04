***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerliTRSPALM22417ISIN kodlu tahvilin 08.03.2021 tarihli 2. kupon faiz orani % 8,1243 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873399BIST