***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 18:52
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli
TRSPALM22417
ISIN kodlu tahvilin 08.03.2021 tarihli 2. kupon faiz orani % 8,1243 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873399
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
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|Önceki Kapanış
|: 1.076
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1.090
En Düşük
1.073
18:057,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
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7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,7900
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|Önceki Kapanış
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8,8343
En Düşük
8,7725
18:05461,08
En Yüksek
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|Açılış
|: 461,08
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|: 461,27
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467,53
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.679.114
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4421
|7,4437
|% 0,15
|
|Euro
|8,8033
|8,8208
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,8277
|9,8770
|% -0,10
|
|Frank
|8,1145
|8,1634
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-4,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,01
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-1,49
|