***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 11:07
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerli TRSPALM22417 ISIN kodlu tutarındaki tahvilin 1. kupon ödemesi 07.09.2020 tarihinde 2.292.870,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup 08.03.2021 tarihinde ödemesi yapılacak 2. kupon faiz oranı %8,1243 olarak kesinleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873888
BIST
15:261.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,62
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:267,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4875
En Düşük
7,4364
15:268,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:26462,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 462,08
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DITAS
|36,30
|3.680.252
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.376.022
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.541
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|1.387.618
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.349.458
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.139.008
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.372.752
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.024.457.411
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,33
|772.850.520
|% 6,93
|
|FENER
|44,70
|602.152.619
|% 9,77
|
|BJKAS
|3,92
|585.742.598
|% 7,10
|
|RTALB
|58,30
|433.241.453
|% -2,35
|
|GSRAY
|4,28
|1.024.457.411
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,81
|429.932.511
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,92
|585.742.598
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,33
|772.850.520
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,92
|109.114.936
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4842
|7,4877
|% 0,45
|
|Euro
|8,8315
|8,8383
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7321
|9,7809
|% -0,51
|
|Frank
|8,1281
|8,1771
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,92
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-8,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-1,69
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,82
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,65
|40,65
|-1,37
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 25 kaybederek (% -0.91 ) 1, 221
-
15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, BJKAS
-
15:36XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
-
15:36INTEM
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 371 adet işlem
-
15:35AKYHO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 412 adet işlem