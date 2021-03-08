***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 10:11
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli
TRSPALM22417
ISIN kodlu tahvilin 06.09.2021 tarihli 3. kupon faiz orani % 9,8033 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915780
BIST
10:561.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.554
En Düşük
1.546
10:567,5568
En Yüksek
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|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,5180
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|Önceki Kapanış
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7,5740
En Düşük
7,4989
10:568,9911
En Yüksek
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|: 0,12%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,9550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:56412,82
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|Açılış
|: 412,72
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|: 411,29
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414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TRILC
|12,10
|37.123
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.938.688
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.349.967
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|SONME
|81,20
|801.333
|% -5,80
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|DAGHL
|15,58
|1.816.234
|% -3,83
|
|KOZAL
|132,50
|461.554.726
|% 2,79
|
|PETKM
|6,11
|277.380.978
|% 1,50
|
|GARAN
|9,26
|272.149.880
|% 0,11
|
|THYAO
|14,72
|238.984.053
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,44
|216.283.917
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,44
|216.283.917
|% -0,81
|
|PETKM
|6,11
|277.380.978
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,59
|58.025.808
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|107.942.863
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,41
|43.766.118
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5549
|7,5576
|% 0,34
|
|Euro
|8,9848
|8,9914
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4138
|10,4660
|% 0,15
|
|Frank
|8,0743
|8,1229
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% 0,36
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,28
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,35
|70,35
|0,99
|