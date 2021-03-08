***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 15:06
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerli TRSPALM22417 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi 08.03.2021 tarihinde 2.437.290,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup 06.09.2021 tarihinde ödemesi yapılacak 3. kupon faiz oranı % 9,8033 olarak kesinleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915941
BIST
16:361.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,81
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:367,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1305
|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,5180
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7,7087
En Düşük
7,4989
16:369,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
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|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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En Düşük
8,8190
16:36416,80
En Yüksek
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|: 1,34%
|| 5,51
|Açılış
|: 417,12
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|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FADE
|11,55
|73.788.083
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.065
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|KOZAL
|131,80
|1.112.512.442
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.211.492
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.069.681.298
|% -0,81
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,40
|637.347.376
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|927.321.125
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,38
|218.911.349
|% -2,13
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6548
|7,6615
|% 1,72
|
|Euro
|9,0896
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5708
|10,6238
|% 1,66
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,33
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% 1,61
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|