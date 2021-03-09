***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Engie arasında 04.12.2020 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamındaPalmet Enerji A.Ş. iştiraklerine 08.03.2021 tarihinde,İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.BAYMİNA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİENGİE YÖNETİM ENERJİ HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.GAZKO ENERJİ TİCARET A.Ş.şirketlerinin hisse devri tamamlanmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916482BIST