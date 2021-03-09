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***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2021 13:19



***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Engie arasında 04.12.2020 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında
 
Palmet Enerji A.Ş. iştiraklerine 08.03.2021 tarihinde,
İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
BAYMİNA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ENGİE YÖNETİM ENERJİ HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.
GAZKO ENERJİ TİCARET A.Ş.
şirketlerinin hisse devri tamamlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916482


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Yarım 1.340 1.375 3,57  
Çeyrek 672 688 2,24  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,59  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,07  
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