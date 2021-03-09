***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 13:19
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Engie arasında 04.12.2020 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında
Palmet Enerji A.Ş. iştiraklerine 08.03.2021 tarihinde,
İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
BAYMİNA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ENGİE YÖNETİM ENERJİ HİZMETLERİ ve TİCARET A.Ş.
GAZKO ENERJİ TİCARET A.Ş.
şirketlerinin hisse devri tamamlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916482
BIST
15:071.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:077,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1113
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:079,0962
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0998
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:07419,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 419,34
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6411
|% -1,44
|
|Euro
|9,0873
|9,0962
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|25,85
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|0,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|7,39
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,57
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,94
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21KCHOL
Yüzde 5.41 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 114, 782 adet işlem
-
15:20SANEL
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 586 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 1.46 ) 1, 640
-
15:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, SISE
-
15:19XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de