***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart 2021' de PALMET tarafından satın alınarak şirketimiz konsolidesine dahil olan 770 MW üretim kapasitesindeki, Ankara Doğalgaz Çevrim Santrali (Baymina), Palmet'in kendi bünyesinde kısa süre içerisinde, Otomasyon ve mekanik renovasyon işlerini başarıyla tamamlamasıyla 01.06.2021 tarihinde tam kapasite devreye alınmış ve üretime başlamıştır. Büyüyen Türkiye ekonomisinin emrine amade santralimizin, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun Bilgilerine Arz Ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939542BIST