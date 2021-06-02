***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 13:47
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2021' de PALMET tarafından satın alınarak şirketimiz konsolidesine dahil olan 770 MW üretim kapasitesindeki, Ankara Doğalgaz Çevrim Santrali (Baymina), Palmet'in kendi bünyesinde kısa süre içerisinde, Otomasyon ve mekanik renovasyon işlerini başarıyla tamamlamasıyla 01.06.2021 tarihinde tam kapasite devreye alınmış ve üretime başlamıştır. Büyüyen Türkiye ekonomisinin emrine amade santralimizin, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun Bilgilerine Arz Ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939542
BIST
15:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
15:058,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
15:0510,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
15:05525,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,58
|Açılış
|: 525,14
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.003.518
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|86.485.042
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.061.929
|% -10,00
|
|DARDL
|19,09
|20.987.701
|% -9,01
|
|METUR
|25,36
|30.425.878
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,79
|12.962.507
|% -7,37
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,72
|1.118.872.176
|% 1,70
|
|SASA
|34,94
|1.040.385.071
|% 3,07
|
|GARAN
|8,06
|887.901.031
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|649.604.467
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,20
|603.562.370
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,20
|500.059.748
|% -0,45
|
|GARAN
|8,06
|887.901.031
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|649.604.467
|% 2,41
|
|THYAO
|13,72
|1.118.872.176
|% 1,70
|
|TSKB
|1,37
|107.785.500
|% 0,74
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5913
|8,5949
|% 0,89
|
|Euro
|10,4781
|10,4845
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1058
|12,1665
|% 0,73
|
|Frank
|9,4890
|9,5462
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2821
|2,2936
|% 0,77
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|3,16
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.473
|3.526
|36,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,21
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,52
|
|Çeyrek
|838
|858
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,07
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|0,82
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:19OYAYO
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 921 adet işlem
-
15:16BERA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 856 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 175.00 milyon TL de
-
15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, SISE
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 52 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252