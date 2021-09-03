***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:33
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli
TRSPALM22417
ISIN kodlu tahvilin 07.03.2022 tarihli 4. kupon faiz orani % 11,0778 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961761
BIST
17:341.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.480
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|Önceki Kapanış
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1.482
En Düşük
1.465
17:348,3054
En Yüksek
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|: 8,2900
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8,3488
En Düşük
8,2680
17:349,8730
En Yüksek
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|: 481,56
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En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:31
|OYLUM
|4,40
|34.278.410
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|247.456
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.611.366
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.750.356
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,40
|8.316.212
|% -6,34
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,26
|13.409.552
|% -5,09
|
|EDATA
|13,07
|78.659.531
|% -5,08
|
|THYAO
|12,89
|1.060.954.706
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|928.482.799
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|543.436.652
|% 0,50
|
|EREGL
|18,17
|448.939.726
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,66
|418.729.565
|% -0,52
|
|ODAS
|1,58
|304.750.526
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|285.923.583
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|286.786.970
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|928.482.799
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.060.954.706
|% -0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2918
|8,2976
|% 0,28
|
|Euro
|9,8581
|9,8624
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4653
|11,5228
|% 0,44
|
|Frank
|9,0499
|9,1044
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2061
|2,2171
|% 0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,36
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,25
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