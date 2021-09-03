***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerliTRSPALM22417ISIN kodlu tahvilin 07.03.2022 tarihli 4. kupon faiz orani % 11,0778 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961761BIST